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20:53 29.04.2020

Относительно стабильная ситуация по COVID-19 наблюдается в Италии - власти

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Относительно стабильная ситуация по COVID-19 наблюдается в Италии - власти

Количество новых случаев заражения коронавирусом в Италии в среду сохранилось примерно на уровне предыдущего дня с тенденцией на небольшое снижение, информирует Служба гражданской обороны страны.

Согласно ее данным, за последние сутки в Италии диагностировано 2 тыс. 86 новых случаев заражения, в то время как накануне их было 2,1 тыс.

Аналогичная ситуация наблюдается и с показателем смертности - в среду скончались 323 пациента с COVID-19, в то время как накануне их было 382.

Статистика выздоровлений сохранилась практически неизменной - 2 тыс. 311 выписанных в среду, и 2 тыс. 317 накануне.

Всего с начала эпидемии COVID-19 в Италии заболели почти 203,6 тыс. человек, из них более 27,6 тыс. вылечились. В настоящее время продолжается лечение 104,6 тыс. пациентов с подтвержденным диагнозом. Более 71 тыс. человек вылечились и выписаны из больниц.

Наиболее сложная ситуация в настоящий момент продолжает оставаться в Ломбардии, Пьемонте, Эмилии-Романье, Венето и Лигурии. Сейчас на эти регионы Италии приходится 81% всех заражений.

Италия занимает третье место в списке самых неблагоприятных стран с точки зрения эпидемиологической ситуации, однако, итальянские медики уже некоторое время отмечают определенную стабилизацию ситуации и общую тенденцию к снижению числа случаев заражения коронавирусом.

Теги: #италия #коронавирус
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