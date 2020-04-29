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20:42 29.04.2020

Европейский инвестиционный банк подключился к финансированию создания вакцины против COVID-19

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Европейский инвестиционный банк подключился к финансированию создания вакцины против COVID-19

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) заключил соглашение о сотрудничестве со всемирной организаций, созданной для ускорения разработки вакцин против новых инфекционных заболеваний, чтобы ускорить создание вакцины против COVID-19.

При подписании этого соглашения было объявлено о проведении 4 мая Всемирной донорской конференции под эгидой Европейского союза для мобилизации первоначальных 7,5 млрд евро в фонд прекращения пандемии COVID-19.

Как сообщается в коммюнике ЕИБ, распространенном в среду, консультативное соглашение о сотрудничестве, подписанное с Коалицией за инновации в сфере готовности к эпидемиям (CEPI), "поможет ускорить и упростить доступ к финансированию для ряда проектов по разработке вакцин, которые будут пользоваться консультационной поддержкой ЕИБ".

CEPI - это инновационное партнерство между государственными, частными, благотворительными и гражданскими организациями, созданное в Давосе в 2017 году для разработки вакцин против будущих эпидемий.

Европейский инвестиционный банк через свою программу InnovFin Advisory, поддерживаемую Еврокомиссией, будет консультировать компании в структурировании проектов НИОКР таким образом, чтобы улучшить их доступ к финансированию.

"Банк предлагает многочисленные варианты для компаний, которые ищут финансирование для разработки вакцин следующего поколения в поисках решений для глобальных вспышек заболеваний", - сказал, подписывая документ, вице-президент ЕИБ Амбруаз Файоль. Он отметил, что это могут быть корпоративные кредиты, проектное финансирование или венчурный долг.

Работая с ВОЗ, к настоящему времени CEPI организовала девять партнерств, чтобы как можно быстрее продвигать кандидатов на вакцины COVID-19 для клинических испытаний.

Теги: #ес #вакцина #еиб #конференция
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