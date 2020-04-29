Продолжается подсчет стоимости создания государственного авиаперевозчика – замглавы ОП

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко отмечает, что продолжаются подсчеты стоимости создания государственного авиаперевозчика в Украине и 28 апреля на совещании с президентом Украины Владимиром Зеленским участники рабочей группы обсуждали подходы к запуску такой авиакомпании.

"Сейчас идет бюджетирование. Мы выйдем с коммуникацией. Презентуем саму авиакомпанию, подход к работе. И все узнают стоимость ее создания", - сказал он в среду в эфире телеканала ZIK, сообщает пресс-служба ОП.

Тимошенко отметил, что создание государственной авиакомпании поможет загрузить работой ГП "Антонов", а надежный национальный авиаперевозчик станет опорой для государства.

"Антоновские самолеты могут легко обслуживать все региональные рейсы, которые есть в Украине между городами, и в ближайшие страны. В любом случае "Антонов" – это предприятие, оно тоже берет какие-то ресурсы. Но лучше за эти ресурсы мы сделаем заказ, создадим авиакомпанию. Они будут работать, производить самолеты. Авиакомпания будет перевозить людей", - пояснил он.

Кроме того, по словам Тимошенко, национальная авиакомпания будет так называемой страховкой государства в случае каких-либо экстренных ситуаций.

"Да, есть рынок, есть устойчивые авиакомпании. Но государство всегда должно быть уверено: если что-то произойдет, есть на кого опереться – на государственную авиакомпанию. Это одна из причин, почему она создается", - подчеркнул замглавы ОП.