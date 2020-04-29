События

20:38 29.04.2020

Продолжается подсчет стоимости создания государственного авиаперевозчика – замглавы ОП

1 мин читать
Продолжается подсчет стоимости создания государственного авиаперевозчика – замглавы ОП

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко отмечает, что продолжаются подсчеты стоимости создания государственного авиаперевозчика в Украине и 28 апреля на совещании с президентом Украины Владимиром Зеленским участники рабочей группы обсуждали подходы к запуску такой авиакомпании.

"Сейчас идет бюджетирование. Мы выйдем с коммуникацией. Презентуем саму авиакомпанию, подход к работе. И все узнают стоимость ее создания", - сказал он в среду в эфире телеканала ZIK, сообщает пресс-служба ОП.

Тимошенко отметил, что создание государственной авиакомпании поможет загрузить работой ГП "Антонов", а надежный национальный авиаперевозчик станет опорой для государства.

"Антоновские самолеты могут легко обслуживать все региональные рейсы, которые есть в Украине между городами, и в ближайшие страны. В любом случае "Антонов" – это предприятие, оно тоже берет какие-то ресурсы. Но лучше за эти ресурсы мы сделаем заказ, создадим авиакомпанию. Они будут работать, производить самолеты. Авиакомпания будет перевозить людей", - пояснил он.

Кроме того, по словам Тимошенко, национальная авиакомпания будет так называемой страховкой государства в случае каких-либо экстренных ситуаций.

"Да, есть рынок, есть устойчивые авиакомпании. Но государство всегда должно быть уверено: если что-то произойдет, есть на кого опереться – на государственную авиакомпанию. Это одна из причин, почему она создается", - подчеркнул замглавы ОП.

Теги: #подсчет #авиаперевозчик
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:42 07.08.2019
ЦИК обнародует результаты выборов в округе №210 после того, как установит их результаты

ЦИК обнародует результаты выборов в округе №210 после того, как установит их результаты

12:37 01.08.2019
Слипачук надеется, что ЦИК подведет окончательные итоги результатов выборов в Раду до 5 августа

Слипачук надеется, что ЦИК подведет окончательные итоги результатов выборов в Раду до 5 августа

09:29 25.07.2019
ЦИК обработал на утро четверга 99,85% протоколов: "Слуга народа" - 43,17%, голосов, "ОПЗЖ" - 13,03%, "Батькивщина" - 8,18%, "Евросолидарность" - 8,10%, "Голос" - 5,82%

ЦИК обработал на утро четверга 99,85% протоколов: "Слуга народа" - 43,17%, голосов, "ОПЗЖ" - 13,03%, "Батькивщина" - 8,18%, "Евросолидарность" - 8,10%, "Голос" - 5,82%

12:55 24.07.2019
Кандидат Юринец требует в суде пересчета голосов не некоторых участках округа №117 во Львове

Кандидат Юринец требует в суде пересчета голосов не некоторых участках округа №117 во Львове

09:45 24.07.2019
ОИК №105 в городе Счастье пересчитывает голоса, полиция усилила меры безопасности

ОИК №105 в городе Счастье пересчитывает голоса, полиция усилила меры безопасности

09:44 24.07.2019
В Обухове голоса избирателей считали в кафе

В Обухове голоса избирателей считали в кафе

09:53 23.07.2019
Вице-премьер Кистион и главы Минэнергоугля и Минприроды проиграли на выборах в Раду по мажоритарке

Вице-премьер Кистион и главы Минэнергоугля и Минприроды проиграли на выборах в Раду по мажоритарке

09:46 23.07.2019
"Батькивщина" выходит на третье место по итогам обработки 92,9% протоколов

"Батькивщина" выходит на третье место по итогам обработки 92,9% протоколов

03:56 23.07.2019
Обработано 90,89% протоколов: "Слуга народа" - 43,10% голосов, "ОПЗЖ" - 12,94%, "Евросолидарность" - 8,18%, "Батькивщина" - 8,18%, "Голос" - 5,92%

Обработано 90,89% протоколов: "Слуга народа" - 43,10% голосов, "ОПЗЖ" - 12,94%, "Евросолидарность" - 8,18%, "Батькивщина" - 8,18%, "Голос" - 5,92%

20:34 22.07.2019
Обработано 85% протоколов: "Слуга народа" - 42,93% голосов, "ОПЗЖ" - 12,93%, "Евросолидарность" - 8,29%, "Батькивщина" - 8,14%, "Голос" - 6,03%

Обработано 85% протоколов: "Слуга народа" - 42,93% голосов, "ОПЗЖ" - 12,93%, "Евросолидарность" - 8,29%, "Батькивщина" - 8,14%, "Голос" - 6,03%

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики обстреляли жилые дома в Золотом-4, мирные жители не пострадали

В селе возле Львова вспышка коронавируса – глава ОГА

Апелляция ВАКС стянула с Микитася 30 млн грн залога в доход государства

В Житомирской области СБУ разоблачила бывшего депутата на хищении государственных недр на 204 млн грн

Боевики 8 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, один военный получил боевую травму – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

НГЗ заявляет о вынужденной остановке производства из-за проблем с растаможкой бокситов

Шмыгаль провел первое заседание Антикризисного энергетического штаба

Шмыгаль провел первое заседание Антикризисного энергетического штаба

Боевики обстреляли жилые дома в Золотом-4, мирные жители не пострадали

Благодаря поставкам медсредств из Китая врачи защищены сейчас на четыре недели вперед – замглавы ОП

В селе возле Львова вспышка коронавируса – глава ОГА

Число госпитализаций с COVID-19 во Франции продолжает снижаться - власти

Относительно стабильная ситуация по COVID-19 наблюдается в Италии - власти

Европейский инвестиционный банк подключился к финансированию создания вакцины против COVID-19

Число скончавшихся с коронавирусом в Британии превысило 26 тыс. человек после включения в статистику умерших вне больниц - СМИ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА