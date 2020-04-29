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20:37 29.04.2020

Число скончавшихся с коронавирусом в Британии превысило 26 тыс. человек после включения в статистику умерших вне больниц - СМИ

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Число скончавшихся с коронавирусом в Британии превысило 26 тыс. человек после включения в статистику умерших вне больниц - СМИ

Общее число жертв среди лиц, инфицированных коронавирусом COVID-19 в Великобритании, достигло 26 097 человек после того, как власти включили в сводки умерших и всех тех, у кого летальный исход наступил не в больнице, а в домах престарелых или в других местах, сообщает в среду издание The Independent.

Газета уточняет, что в результате списки пополнились 3811 людьми, чья смерть ранее не учитывалась в статистике умерших с COVID-19.

В частности, за 24 часа до вторника 17:00 (19:00 кск) умерли 765 человек с коронавирусом. До этого сообщалось, что с таким диагнозом в Великобритании умерли 590 человек.

"Эти более полные данные дают нам более всеобъемлющую и своевременную картину смертей в Англии, и они (данные - ИФ) будут давать информацию правительству в то время, как мы продолжаем защищать наше общество", - заявила медицинский директор Службы общественного здравоохранения Англии Ивонн Дойл.

The Independent напоминает, что ранее Национальная статистическая служба Великобритании публиковала данные по умершим в домах престарелых и у себя дома, однако тогда в список умерших с COVID-19 включались и случаи, когда наличие вируса у умершего не было точно подтверждено.

Теги: #рост #коронавирус #жертвы #британия
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