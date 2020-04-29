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20:11 29.04.2020

Офис генпрокурора активизировал расследования о хищениях на предприятиях космической отрасли

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Офис генпрокурора активизировал расследования о хищениях на предприятиях космической отрасли

В Офисе генерального прокурора в среду, 29 апреля, состоялось совещание с руководством Государственного космического агентства при участии народных депутатов и представителей Государственного бюро расследований, в ходе которого обсуждалось состояние досудебного расследования в уголовных производствах, касающихся предприятий космической отрасли.

Как сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, представители агентства отметили необходимость активизации расследований в отношении трех предприятий из сферы их управления.

"В частности, по факту реализации по заниженной цене активов "Производственного объединения "Киевский радиозавод" при проведении процедуры банкротства. Также по заводу "Арсенал", которому был нанесен ущерб на сумму свыше 1 млрд грн в результате вывода в частную собственность объектов и реализации имущества через налоговый залог. А ГП "Конструкторское бюро "Южное" им. М.К. Янгеля " ждет исполнения судебного решения о возврате страховых платежей, которыми были застрахованы украинско-бразильские проекты запуска ракет", - говорится в сообщени.

По словам генерального прокурора Ирины Венедиктовой, предприятиям космической отрасли был нанесен значительный ущерб: установлены факты растраты целых имущественных комплексов, по заниженным ценам реализовывались активы, выводились в частную собственность земли.

"Виновные в хищениях стратегических предприятий должны наконец понести ответственность. Мы дали поручение изучить материалы всех этих уголовных производств и активизировать расследование", - заявила Венедиктова.

Отмечается, что Офис генпрокурора также проверит законность решений о закрытии отдельных уголовных производств, касающихся злоупотреблений на предприятиях сферы управления Государственного космического агентства и активизирует исковую работу и меры представительского характера.

Теги: #хищения #космическая_отрасль
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