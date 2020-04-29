События

20:09 29.04.2020

Апелляция ВАКС стянула с Микитася 30 млн грн залога в доход государства

2 мин читать
Апелляция ВАКС стянула с Микитася 30 млн грн залога в доход государства

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) отменила решение первой инстанции и стянула в доход государства 30 млн грн залога с экс-нардепа Максима Микитася, а также назначила ему новый залог в размере 100 млн грн, сообщает Центр противодействия коррупции (ЦПК) в среду.

"Апелляционная палата решила не взимать все 80 млн грн залога с Микитася, как ранее постановила первая инстанция ВАКС, ограничившись 30 млн. Но размер нового залога увеличили до 100 млн грн, поэтому теперь Микитась должен оплатить еще 50 млн. Это решение окончательное и обжалованию не подлежит. Внести средства подозреваемый должен в течение пяти дней, иначе ему грозит содержание под стражей", - говорится в обнадованном в среду вечером сообщении.

Прокурор установил, что Микитась нарушил условия меры пресечения, за что законом предусмотрено взыскание суммы залога в доход государства. Экс-нардеп провел неформальное совещание, на котором присутствовали двое других подозреваемых по делу. Речь идет о гендиректоре "Укрстроя" Олеге Майбороде и его заместителе Сергее Якусевиче, общаться с которыми Микитасю запретил суд.

"Поэтому судья ВАКС Андрей Бицюк 3 апреля удовлетворил ходатайство прокуроров полностью и постановил взыскать всю сумму залога. Он одновременно назначил экс-нардепу новый залог - уже в 100 млн грн. Сегодня Апелляционная палата несколько изменила это решение", - подытожили в ЦПК.

Микитася подозревают в организации схемы по завладению 82 млн грн на махинациях с квартирами для Национальной гвардии. Вместо квартир и паркомест на Печерске в Киеве, Нацгвардия и "Укрбуд" обменяли для военнослужащих квартиры на окраине Киева.

В конце октября суд избрал экс-нардепу меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом в размере 80 млн, в случае внесения которой он был обязан в том числе не общаться с другими фигурантами дела.

Теги: #залог #вакс #микитась
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:42 29.04.2020
В Офисе президента верят, что вслед за взысканием ВАКС рекордных залогов последуют и первые приговоры топ-коррупционерам

В Офисе президента верят, что вслед за взысканием ВАКС рекордных залогов последуют и первые приговоры топ-коррупционерам

17:18 23.04.2020
Использование недвижимости в качестве судебного залога вызовет проблемы с взысканием такого залога – юристы

Использование недвижимости в качестве судебного залога вызовет проблемы с взысканием такого залога – юристы

20:40 21.04.2020
За Альперина внесли 41,6 млн грн залога - ЦПК

За Альперина внесли 41,6 млн грн залога - ЦПК

18:09 20.04.2020
Микитася не взяли под стражу, несмотря на невнесенный залог - ЦПК

Микитася не взяли под стражу, несмотря на невнесенный залог - ЦПК

16:43 20.04.2020
Минюст Украины предложил использовать в качестве залога недвижимость и предоставить возможность рассрочки уплаты залога

Минюст Украины предложил использовать в качестве залога недвижимость и предоставить возможность рассрочки уплаты залога

10:08 17.04.2020
ВАКС продолжает исследование доказательств по делу экс-министра инфраструктуры Омеляна

ВАКС продолжает исследование доказательств по делу экс-министра инфраструктуры Омеляна

10:07 17.04.2020
ВАКС продлил ночной домашний арест экс-замглаве Миграционной службы Пимаховой

ВАКС продлил ночной домашний арест экс-замглаве Миграционной службы Пимаховой

19:51 16.04.2020
ВАКС обратил 35 млн грн залога Альперина в доход государства и увеличил размер залога до 76,5 млн грн

ВАКС обратил 35 млн грн залога Альперина в доход государства и увеличил размер залога до 76,5 млн грн

18:02 16.04.2020
Суд перенес рассмотрение апелляционных жалоб в деле экс-нардепа Микитася

Суд перенес рассмотрение апелляционных жалоб в деле экс-нардепа Микитася

11:33 15.04.2020
ВАКС продлил Гладковскому возложенные на него обязательства до 5 июня

ВАКС продлил Гладковскому возложенные на него обязательства до 5 июня

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики обстреляли жилые дома в Золотом-4, мирные жители не пострадали

В селе возле Львова вспышка коронавируса – глава ОГА

В Житомирской области СБУ разоблачила бывшего депутата на хищении государственных недр на 204 млн грн

Боевики 8 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, один военный получил боевую травму – штаб ООС

В связи с инцидентом с участием патрульных и журналиста в Мариинском парке назначено служебное расследование – глава Нацполиции

ПОСЛЕДНЕЕ

НГЗ заявляет о вынужденной остановке производства из-за проблем с растаможкой бокситов

Шмыгаль провел первое заседание Антикризисного энергетического штаба

Шмыгаль провел первое заседание Антикризисного энергетического штаба

Боевики обстреляли жилые дома в Золотом-4, мирные жители не пострадали

Благодаря поставкам медсредств из Китая врачи защищены сейчас на четыре недели вперед – замглавы ОП

В селе возле Львова вспышка коронавируса – глава ОГА

Число госпитализаций с COVID-19 во Франции продолжает снижаться - власти

Относительно стабильная ситуация по COVID-19 наблюдается в Италии - власти

Европейский инвестиционный банк подключился к финансированию создания вакцины против COVID-19

Продолжается подсчет стоимости создания государственного авиаперевозчика – замглавы ОП

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА