Во Львове продовольственные рынки возобновят работу с 1 мая

Продовольственные рынки во Львове возобновят работу с 1 мая, сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук городской голова Львова Андрей Садовой.

"Решения, которые сегодня приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям во Львове – 1 мая открываем продовольственные рынки", - написал Садовой.

Также комиссия обратилась к Кабмину с просьбой с 12 мая открыть доступ в парки и скверы, а также разрешить работу летних террас кафе и ресторанов.

Кроме того, комиссия просит правительство разрешить местным советам самостоятельно принимать решения о возобновлении работы мастерских по ремонту часов, одежды, обуви и галантереи, парикмахерских, магазинов стройматериалов, книжных и канцелярских магазинов, магазинов хозтоваров, фотосалонов, магазинов бытовой техники и продажи средств связи, автокинотеатров и магазинов текстиля.

Как сообщалось, 28 апреля Дрогобычская городская комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение разрешить работу книжных магазинов и магазинов стройматериалов. Это решение раскритиковал глава Львовской ОГА Максим Козицкий.