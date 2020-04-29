События

20:01 29.04.2020

Число скончавшихся в Турции инфицированных коронавирусом превысило 3 тыс.

1 мин читать
Число скончавшихся в Турции инфицированных коронавирусом превысило 3 тыс.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил в среду, что число вылечившихся от коронавируса в стране превысило 44 тыс. человек, приводит официальные данные агентство "Анадолу".

В то же время за последние сутки в стране диагностировано 2 тыс. 936 новых случаев заражения COVID-19, таким образом, общее число инфицированных достигло 117 тыс. 589 человек.

За сутки умерли 89 пациентов с вирусом, общее число летальных исходов преодолело порог в 3 тыс.

В начале недели президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что с 1 по 3 мая будут ограничены возможности передвижения по стране в рамках сдерживания распространения коронавируса COVID-19. Ранее турецкие власти уже несколько раз применяли такой режим. Последний раз он продлился с 23 по 26 апреля.

Министерство здравоохранения Турции считает такие меры крайне эффективными.

Теги: #коронавирус #турция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:06 29.04.2020
В Молдове скончались уже 111 человек с коронавирусом

В Молдове скончались уже 111 человек с коронавирусом

18:05 29.04.2020
В Канаде число заболевших коронавирусом превысило 50 тыс., более 2,8 тыс. человек скончались

В Канаде число заболевших коронавирусом превысило 50 тыс., более 2,8 тыс. человек скончались

17:58 29.04.2020
США накажут виновных в случае смерти от COVID-19 незаконно задержанных за рубежом американцев - Помпео

США накажут виновных в случае смерти от COVID-19 незаконно задержанных за рубежом американцев - Помпео

17:48 29.04.2020
США призывают партнеров добиваться от Китая правды о коронавирусе - Помпео

США призывают партнеров добиваться от Китая правды о коронавирусе - Помпео

17:45 29.04.2020
Нацгвардия два дня будет обеспечивать соблюдение карантина в Каховке Херсонской области, где произошла вспышка коронавируса

Нацгвардия два дня будет обеспечивать соблюдение карантина в Каховке Херсонской области, где произошла вспышка коронавируса

17:36 29.04.2020
ЕС выделяет странам Западных Балкан более 3,3 млрд евро на восстановление экономики

ЕС выделяет странам Западных Балкан более 3,3 млрд евро на восстановление экономики

17:02 29.04.2020
Gilead сообщила об эффективности краткосрочного приема препарата от коронавируса

Gilead сообщила об эффективности краткосрочного приема препарата от коронавируса

17:01 29.04.2020
Около 1,6 млрд человек в мире лишатся средств к существованию из-за продления изоляции - МОТ

Около 1,6 млрд человек в мире лишатся средств к существованию из-за продления изоляции - МОТ

14:48 29.04.2020
Кабмин выделил из Фонда борьбы с коронавирусом 1,6 млрд грн на выплату помощи на детей для ФЛП - нардеп

Кабмин выделил из Фонда борьбы с коронавирусом 1,6 млрд грн на выплату помощи на детей для ФЛП - нардеп

14:37 29.04.2020
Швейцарский бизнес отмечает важность фискальной ответственности, поддержки от МВФ и продолжения реформ для привлечения инвестиций в Украину

Швейцарский бизнес отмечает важность фискальной ответственности, поддержки от МВФ и продолжения реформ для привлечения инвестиций в Украину

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Житомирской области СБУ разоблачила бывшего депутата на хищении государственных недр на 204 млн грн

Боевики 8 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, один военный получил боевую травму – штаб ООС

В связи с инцидентом с участием патрульных и журналиста в Мариинском парке назначено служебное расследование – глава Нацполиции

Двое украинцев найдены мертвыми на Бали – МИД

Кабмин после 11 мая будет использоват инструмент адаптивного регионального карантина - премьер

ПОСЛЕДНЕЕ

Во Львове продовольственные рынки возобновят работу с 1 мая

Минрегион пояснил термин "общественное место" в части соблюдения масочного режима

В Офисе президента верят, что вслед за взысканием ВАКС рекордных залогов последуют и первые приговоры топ-коррупционерам

Поступления на счета ликвидируемых банков в марте составили 430,6 млн грн – ФГВФЛ

Масштабный схрон военной техники, вооружения и около 100т боеприпасов нашли правоохранители на востоке Украины

"Укроборонпром" снизил планы наращивания оружейного экспорта в 2020г

Прокуратура направила в суд дело о препятствовании работе журналиста в Доме правительства сотрудником пресс-службы Кабмина

До 5 мая более миллиона ветеранов получат помощь от государства – Минсоцполитики

В Житомирской области СБУ разоблачила бывшего депутата на хищении государственных недр на 204 млн грн

Боевики 8 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, один военный получил боевую травму – штаб ООС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА