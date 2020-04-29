В Офисе президента верят, что вслед за взысканием ВАКС рекордных залогов последуют и первые приговоры топ-коррупционерам

В Офисе президента Украины отмечают, что Высший антикоррупционный суд взыскал в доход государства 30 млн грн залога, внесенного фигурантом уголовного дела, которого НАБУ подозревает в организации коррупционной схемы по завладению квартирами Нацгвардии.

"Ранее суд взыскал 35 млн грн залога с "короля контрабанды" за нарушение обязательств во время действия меры пресечения. Это первые в истории нашей страны случаи взыскания залогов такого размера. Офис президента искренне верит, что вскоре граждане Украины увидят и первые приговоры по делам о топ-коррупции. Ведь ВАКС был создан именно для преодоления коррупции среди чиновников", - говорится в сообщении на странице ОП в Facebook в среду.

В ОП указали, что президент Украины Владимир Зеленский и его команда создали все необходимые условия для начала реальной работы ВАКС - от обеспечения помещением к разгрузке на законодательном уровне от мелких дел, что позволило антикоррупционному суду сосредоточиться на топ-коррупции.

"Эти решения ВАКС демонстрируют его эффективность и независимость. Это маленькие, но важные шаги к становлению прозрачной судебной системы в Украине", - считают в ОП.