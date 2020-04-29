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19:18 29.04.2020

Масштабный схрон военной техники, вооружения и около 100т боеприпасов нашли правоохранители на востоке Украины

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Масштабный схрон военной техники, вооружения и около 100т боеприпасов нашли правоохранители на востоке Украины

На территории Донецкой и Днепропетровской областей сотрудники правоохранительных органов обнаружили военную технику, арсенал оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, сообщает в среду пресс-служба Офиса генпрокуратуры.

"В результате проведенных осмотра и обыска в помещениях бывших городского клуба и детского лагеря обнаружена боевая машина пехоты БМП-2К, бронетранспортер БТР-70, противотанковая пушку МТ-12 "Рапира" (100мм), два миномета 2Б11 (120мм), миномет "Василек" (82мм), противотанковое ружье Дегтярева (14,5мм), два автоматических нарезных артиллерийских орудия 2А42 (30 мм), 63 противотанковых управляемых ракетных комплексов 9К111 "Фагот", две пусковые установки для противотанковых управляемых ракет и ракеты к ним, станковый автоматический гранатомет АГС-17 (30мм), ручной пулемет РПК (5,45мм), два пулемета "Максима" (7,62мм), два пулемета ПКТ (7,62мм), пулемет ДШК (12,7мм), пять гранатометов РПГ-7, пять подствольных гранатометов, 25 автоматов АК различных калибров и систем, три единицы оружия неизвестного образца калибра (7,62мм и 12,7мм) и пистолет АПС (9мм)", - говорится в информации.

Кроме этого, правоохранители обнаружили около 100 тонн боеприпасов, в том числе несколько сотен 122мм выстрелов к пушке Д-30, 1500 штук мин калибра 120мм, 300 единиц 100мм выстрелов к пушке МТ-12 "Рапира", 1000 штук 82мм мин и 73мм выстрелов ПГ-9С, 5000 штук 30мм выстрелов ВОГ-17М, сотни ручных противотанковых гранат типа РПГ-18, РПГ-22, РПГ-26, более 1000 гранат типа Ф-1, РГД-5, РГН, РГО, десятки тысяч патронов калибра 12,7мм, 14,5мм, 23мм, полмиллиона патронов калибра 5,45мм и 7,62мм, более 200 противотанковых и противопехотных мин типа ТМ, ОЗМ, МОН различных модификаций и многие другие боеприпасы и взрывоопасные вещества.

"Сейчас продолжаются следственные (розыскные) действия, направленные на установление происхождения указанного вооружения и причастных лиц. Принимаются меры по обеспечению безопасного хранения обнаруженного имущества путем вывоза на полевые склады Операции объединенных сил", - сообщили в Офисе генпрокурора.

По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований и начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 263 УК Украины.

Теги: #бронетехника #восток #оружие #схрон
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