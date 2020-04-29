"Укроборонпром" снизил планы наращивания оружейного экспорта в 2020г

Государственный концерн "Укроборонпром" по результатам 2020 года намерен получить от оружейного экспорта около $1 млрд по сравнению с $908 млн за 2019 год, сообщила компания в релизе в среду со ссылкой на заместителя генерального директора госконцерна по маркетингу и сбыту Михаила Морозова.

Согласно сообщению, Морозов не исключил, что на финансовые планы концерна по экспорту может негативно повлиять коронавирус и связанный с ним карантин - как в самой Украине, так и во всем мире.

Он также отметил, что в "Укроборонпроме" ожидают позитивного эффекта от реформы спецэкспортеров, начатой в конце 2019 года и рассчитанной на три года, по результатам которой количество государственных компаний-спецэкспортеров будет уменьшено и они будут работать по принципу "одна страна - один экспортер".

В начале марта, до начала коронакризиса, глава "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус, комментируя рост экспортных поставок в 2019 году на 19%, заявлял о намечавшемся на 2020 год росте экспорта на 30%.

"Укроборонпром" также сообщил о выполнении на днях входящей в концерн компанией "Укрспецэкспорт" совместно с ООО "Аэротехника-МЛТ" внешнеэкономического контракта на поставку радиолокационной техники иностранному заказчику.