События

19:07 29.04.2020

"Укроборонпром" снизил планы наращивания оружейного экспорта в 2020г

1 мин читать
"Укроборонпром" снизил планы наращивания оружейного экспорта в 2020г

Государственный концерн "Укроборонпром" по результатам 2020 года намерен получить от оружейного экспорта около $1 млрд по сравнению с $908 млн за 2019 год, сообщила компания в релизе в среду со ссылкой на заместителя генерального директора госконцерна по маркетингу и сбыту Михаила Морозова.

Согласно сообщению, Морозов не исключил, что на финансовые планы концерна по экспорту может негативно повлиять коронавирус и связанный с ним карантин - как в самой Украине, так и во всем мире.

Он также отметил, что в "Укроборонпроме" ожидают позитивного эффекта от реформы спецэкспортеров, начатой в конце 2019 года и рассчитанной на три года, по результатам которой количество государственных компаний-спецэкспортеров будет уменьшено и они будут работать по принципу "одна страна - один экспортер".

В начале марта, до начала коронакризиса, глава "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус, комментируя рост экспортных поставок в 2019 году на 19%, заявлял о намечавшемся на 2020 год росте экспорта на 30%.

"Укроборонпром" также сообщил о выполнении на днях входящей в концерн компанией "Укрспецэкспорт" совместно с ООО "Аэротехника-МЛТ" внешнеэкономического контракта на поставку радиолокационной техники иностранному заказчику.

Теги: #укроборонпром #экспорт
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:02 29.04.2020
КБ "Луч" досрочно выполнило контракт на поставку ВСУ ракет "Ольха"

КБ "Луч" досрочно выполнило контракт на поставку ВСУ ракет "Ольха"

02:38 29.04.2020
Баканов и Абромавичус обсудили реформу Укроборонпрома

Баканов и Абромавичус обсудили реформу Укроборонпрома

16:14 24.04.2020
На предприятии "Укроборонпрома" в Винницкой области подтвердили 4 новых случая коронавируса

На предприятии "Укроборонпрома" в Винницкой области подтвердили 4 новых случая коронавируса

08:34 24.04.2020
Экспорт средств защиты от коронавируса запретили или ограничили 80 стран мира, что препятствует борьбе с инфекцией – ВТО

Экспорт средств защиты от коронавируса запретили или ограничили 80 стран мира, что препятствует борьбе с инфекцией – ВТО

13:04 23.04.2020
"Укроборонпром" планируют трансформировать в 6 отраслевых холдингов и затем ликвидировать

"Укроборонпром" планируют трансформировать в 6 отраслевых холдингов и затем ликвидировать

11:58 22.04.2020
Украина с начала 2019/2020 МГ экспортировала 49 млн тонн зерновых

Украина с начала 2019/2020 МГ экспортировала 49 млн тонн зерновых

20:13 21.04.2020
Правительство Франции выбрало EY для аудита корпоративной реформы "Укроборонпрома"

Правительство Франции выбрало EY для аудита корпоративной реформы "Укроборонпрома"

22:16 15.04.2020
Укроборонпром вернул домой своих сотрудников с Азербайджана

Укроборонпром вернул домой своих сотрудников с Азербайджана

17:49 09.04.2020
Львовский бронетанковый завод передал военным очередную партию пожарных танков

Львовский бронетанковый завод передал военным очередную партию пожарных танков

17:06 09.04.2020
НСЗ спустил на воду отремонтированный катер "Вышгород" и восстановленный после захвата россиянами "Никополь"

НСЗ спустил на воду отремонтированный катер "Вышгород" и восстановленный после захвата россиянами "Никополь"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Житомирской области СБУ разоблачила бывшего депутата на хищении государственных недр на 204 млн грн

Боевики 8 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, один военный получил боевую травму – штаб ООС

В связи с инцидентом с участием патрульных и журналиста в Мариинском парке назначено служебное расследование – глава Нацполиции

Двое украинцев найдены мертвыми на Бали – МИД

Кабмин после 11 мая будет использоват инструмент адаптивного регионального карантина - премьер

ПОСЛЕДНЕЕ

Во Львове продовольственные рынки возобновят работу с 1 мая

Число скончавшихся в Турции инфицированных коронавирусом превысило 3 тыс.

Минрегион пояснил термин "общественное место" в части соблюдения масочного режима

В Офисе президента верят, что вслед за взысканием ВАКС рекордных залогов последуют и первые приговоры топ-коррупционерам

Поступления на счета ликвидируемых банков в марте составили 430,6 млн грн – ФГВФЛ

Масштабный схрон военной техники, вооружения и около 100т боеприпасов нашли правоохранители на востоке Украины

В Молдове скончались уже 111 человек с коронавирусом

Прокуратура направила в суд дело о препятствовании работе журналиста в Доме правительства сотрудником пресс-службы Кабмина

До 5 мая более миллиона ветеранов получат помощь от государства – Минсоцполитики

В Житомирской области СБУ разоблачила бывшего депутата на хищении государственных недр на 204 млн грн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА