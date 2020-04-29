Прокуратура направила в суд дело о препятствовании работе журналиста в Доме правительства сотрудником пресс-службы Кабмина

Киевская местная прокуратура № 6 утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении сотрудника Департамента информации и взаимодействия с общественностью Кабинета министров, который подозревается в препятствовании законной профессиональной деятельности журналиста.

"Инцидент случившегося 15 мая прошлого года в Доме правительства. Согласно материалам следствия, служащий противоправно ограничил журналиста одного из телеканалов в передвижении в помещении зала заседаний правительства путем физического воздействия на него", - сообщает в среду пресс-служба прокуратуры Киева.

Обвинительный акт в отношении данного сотрудника, который подозревается в совершении правонарушения по ч. 1 ст. 171 УК Украины направлен в Печерский районный суд Киева для рассмотрения по существу.