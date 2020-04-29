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18:41 29.04.2020

До 5 мая более миллиона ветеранов получат помощь от государства – Минсоцполитики

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До 5 мая более миллиона ветеранов получат помощь от государства – Минсоцполитики

Более миллиона ветеранов войны и жертв нацистских преследований получат ежегодную разовую денежную помощь до 5 мая, заявила министр социальной политики Марина Лазебная на брифинге по итогам заседания правительства.

По словам Лазебной, как сообзщает пресс-сдужба Минсоцполитики, в 2020 году размер такой помощи составит от 900 до 4120 грн в зависимости от категории,.

Ветераны войны I группы инвалидности получат 4120 грн, II группы - 3640 грн, и II группы - 3160 грн, участники боевых действий - 1390 грн, лица, имеющие особые заслуги перед Родиной - 4120 грн.

Членам семей погибших и женам (мужьям) умерших инвалидов вследствие войны, женам (мужьям) умерших участников боевых действий, участников войны, признанных при жизни лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились во второй раз, будет выплачено по 900 грн.

"Нам очень важно, чтобы эту помощь люди получили вовремя, средства уже перечислены органам социальной защиты населения в сумме 1 346,2 млн грн. По состоянию на 28 апреля указанные выплаты уже получили 843,1 тыс. человек ", - сказала министр соцполитики.

Теги: #минсоцполитики #помощь #ветераны
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