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18:38 29.04.2020

В Житомирской области СБУ разоблачила бывшего депутата на хищении государственных недр на 204 млн грн

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В Житомирской области СБУ разоблачила бывшего депутата на хищении государственных недр на 204 млн грн

Сотрудники Службы безопасности Украины в рамках мероприятий по охране природных ресурсов задокументировала добычу песка в промышленных масштабах в Коростышевском районе Житомирской области, что было незаконно организовано бывшим депутатом Житомирского городского совета.

"По предварительным данным досудебного следствия, организовали незаконный бизнес бывший депутат Житомирского городского совета и директор местной частной коммерческой структуры. Они начали разработку недр и добычу песчаной смеси на земельных участках, расположенных за пределами Стрижевского сельского совета Коростышевского района", - сообщает пресс-центр СБУ в среду.

Установлено, что противоправная деятельность проводилась под видом выполнения работ в рамках договора строительного подряда на создание водоема для рыбохозяйственных нужд.

Так, злоумышленники самовольно сняли почвенный покров на пяти земельных участках площадью 9,3 гектара, а затем они начали добычу песка без разрешительных документов с помощью тяжелой экскаваторной техники. Незаконно добытую песчаную смесь фирма за наличные реализовывала физическим лицам и коммерческим структурам Житомира и Коростышевского района по рыночным ценам в обход налогового законодательства.

По подсчетам специалистов, дельцы успели добыть 840 тыс. кубических метров песка на 182 млн грн, а самовольной разработкой недр нанесли убытки государству еще на 204 млн грн.

Экс-депутату сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.240 (нарушение правил использования недр, создало опасность для окружающей среды и повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос о наложении ареста на имущество, принадлежащее подозреваемому на правах собственности. Продолжается досудебное расследование.

Теги: #сбу #житомирская_область #депутат #хищение
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