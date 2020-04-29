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18:14 29.04.2020

Боевики 8 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, один военный получил боевую травму – штаб ООС

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Боевики 8 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, один военный получил боевую травму – штаб ООС

Незаконные вооруженные формирования в среду 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате один украинский военнослужащий получал боевую травму, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120-мм и 82-мм, а также гранатометы различных систем, зенитную установку, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - сказано в сообщении штаба ООС на странице в Фейсбуке.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил обстрел украинских позиций неподалеку н.п.Верхнеторецкого с использованием станковых противотанковых гранатометов, зенитной установки ЗУ-23-2 и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, со снайперского вооружения враг обстрелял украинских защитников в районе н.п.Новомихайловка. Неподалеку Гнутово боевики открывали огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов, а защитников Павлополь и Марьинки враг обстреливал из гранатометов различных систем. Применяя штатное вооружение, украинские воины жестко подавили вражеские огневые провокации.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники использовали 9 мин 82-го калибра во время обстрела позиций Объединенных сил вблизи н.п.Новотошковское и Орехово. Также неподалеку н.п.Новозвановка наши воины зафиксировали вражеский огонь из 120-мм минометов - 15 мин.

"Вследствие вражеских обстрелов один украинский защитник получил боевое травмирование", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" придерживался.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Теги: #всу #оос #обстрелы
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