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18:09 29.04.2020

В харьковском метро планируют запустить "поезда-трубы" - вице-мэр

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В харьковском метро планируют запустить "поезда-трубы" - вице-мэр

Цельные пятивагонные составы без перегородок между вагонами планируется закупить для КП "Харьковский метрополитен", сообщил заместитель городского головы Евгений Водовозов.

"У нас прошел тендер, и мы ожидаем подтверждения Европейского инвестиционного банка по закупке новых вагонов метро – восьми составов. Это длительный процесс изготовления, получения, но впервые в Украине закупаются составы, которые называют "труба" - без перегородок между вагонами", - цитирует Водовозова пресс-служба Харьковского горсовета.

По его словам, поезда будут изготавливаться специально для Харькова. Первый из них планируют получить через полтора года, а все восемь - в течение двух-двух с половиной лет.

Теги: #метрополитен #харьков
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