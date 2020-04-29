В харьковском метро планируют запустить "поезда-трубы" - вице-мэр

Цельные пятивагонные составы без перегородок между вагонами планируется закупить для КП "Харьковский метрополитен", сообщил заместитель городского головы Евгений Водовозов.

"У нас прошел тендер, и мы ожидаем подтверждения Европейского инвестиционного банка по закупке новых вагонов метро – восьми составов. Это длительный процесс изготовления, получения, но впервые в Украине закупаются составы, которые называют "труба" - без перегородок между вагонами", - цитирует Водовозова пресс-служба Харьковского горсовета.

По его словам, поезда будут изготавливаться специально для Харькова. Первый из них планируют получить через полтора года, а все восемь - в течение двух-двух с половиной лет.