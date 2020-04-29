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18:05 29.04.2020

В Канаде число заболевших коронавирусом превысило 50 тыс., более 2,8 тыс. человек скончались

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Число заразившихся COVID-19 на территории Канады возросло до 50,026 тыс. человек, свыше 2,859 тыс. умерли с начала пандемии, сообщило министерство здравоохранения страны.

За недели количество инфицированных увеличилось почти на треть, скончавшихся - на 40%.

Во франкоговорящей провинции Квебек, наиболее пострадавшей от пандемии, зафиксировано более 25,8 тыс. случаев заражения, в соседней провинции Онтарио, где находится столица страны Оттава, - 15,4 тыс. В расположенных на западе Канады провинциях Альберта - около 4,9 тыс., в Британской Колумбии - более 2 тыс.

При этом в провинции Квебек и Онтарио зафиксировано самое большое количество летальных исходов по стране - 1682 и 951 соответственно. Наибольший прирост смертности от коронавируса наблюдается в Квебеке.

Значительный рост заболеваемости коронавирусом в Канаде, население которой составляет 37,6 млн человек, начался в конце прошлого месяца. По состоянию на 22 марта в стране было выявлено всего около 1,4 тыс. инфицированных COVID-19.

В настоящее время тестирование на коронавирус прошли почти 754,8 тыс. человек, из которых более 701,7 тыс. дали негативный результат.

Единственная административная единица Канады, где по-прежнему не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом, - это северная и наименее населенная территория Нунавут.

Теги: #коронавирус #канада
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