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17:50 29.04.2020

Таран осмотрел условия лечения и состояние развития материальной базы Винницкого военного госпиталя

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Таран осмотрел условия лечения и состояние развития материальной базы Винницкого военного госпиталя

В рамках рабочей поездки в Винницкую область министр обороны Украины Андрей Таран посетил Военно-медицинский клинический центр Центрального региона, сообщает Министерство обороны Украины.

"Глава оборонного ведомства ознакомился с материальной базой медицинского учреждения и его работой в условиях карантина, посетил недавно отремонтированный прачечный комплекс, отвечающий самым современным стандартам. Осмотрел реконструкцию ванного отделения клиники санаторного лечения, где будет функционировать подводный душ-массаж, душ Шарко, циркулярный душ и подводное вытяжение позвоночника и клинику травматологии, которую вскоре откроют для посетителей", - говорится в сообщении на сайте Минобороны в среду.

Также Таран пообщался с медицинскими работниками госпиталя и наградил их ценными подарками и ведомственными наградами. Министр поблагодарил военных врачей и медицинских сестер за работу, заботу и помощь, которую они оказывают раненым и больным.

Отдельно Таран ознакомился с возможностями и состоянием готовности учреждения к приему, в случае необходимости, военнослужащих, больных COVID-19.

Теги: #винницкая_область #минобороны #таран
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