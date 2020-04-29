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17:48 29.04.2020

США призывают партнеров добиваться от Китая правды о коронавирусе - Помпео

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США призывают партнеров добиваться от Китая правды о коронавирусе - Помпео

Власти США призывают иностранных партнеров добиваться от КНР ответов на вопросы о происхождении коронавируса COVID-19, заявил глава Госдепа Майк Помпео в среду.

"Мы призываем партнеров в мире требовать информацию о том, что там произошло", - сказал он на брифинге в Вашингтоне.

В частности, Помпео напомнил, что до сих пор у США нет доступа к лаборатории в китайском городе Ухане, в которой, согласно одной из циркулирующих в СМИ теорий, мог храниться вирус COVID-19.

Теги: #помпео #сша #коронавирус
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