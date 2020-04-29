ЕС выделяет странам Западных Балкан более 3,3 млрд евро на восстановление экономики

Европейская комиссия (ЕК) объявила в среду о выделении более 3,3 млрд евро финансовой помощи странам Западных Балкан с целью поддержать их в условиях борьбы против пандемии коронавируса.

"Этот пакет направлен на удовлетворение срочных санитарных потребностей и на гуманитарные нужды, возникающие в связи с пандемией COVID-19, а также на помощь в социальном и экономическом восстановлении", - объясняется в коммюнике ЕК.

"На нас лежит особая ответственность, чтобы в этот период пандемии помочь нашим партнерам на Западных Балканах, так как их будущее, со всей очевидностью, - в Европейском союзе. ЕС мобилизует существенный финансовый пакет, подтверждая свою прочную солидарность", - приводятся в документе слова председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Глава ЕК заверила, что, помимо этой помощи, ЕС продолжит поддерживать регион, в том числе в проведении необходимых реформ на пути в Евросоюз, "так как (экономическое) восстановление сработает эффективно только в том случае, если страны (Западных Балкан) продолжат соблюдать свои обязательства".

В Еврокомиссии сообщают, что, кроме выделяемого пакета, ЕК ввиду запланированного на 6 мая 2020 года совещания на высшем уровне ЕС-Западные Балканы также определит общие параметры помощи на более долгую перспективу, которые будут представлены позднее в нынешнем году в форме экономического и инвестиционного плана для региона.