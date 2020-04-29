В связи с инцидентом с участием патрульных и журналиста в Мариинском парке назначено служебное расследование – глава Нацполиции

По факту инцидента с участием журналиста и патрульных полицейских в Мариинском парке в четверг в Киеве начато служебное расследование, полицейские на это время отстранены от выполнения обязанностей, сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Ситуация в Мариинском парке с участием журналиста и полицейских батальона тактико-оперативного действия патрульной полиции Киева будет тщательно изучена. Я однозначно осуждаю непрофессиональные и агрессивные действия полицейских", - сказал он.

При этом Клименко сообщил: "Уже назначено служебное расследование по данному факту, и я отстранил полицейских от выполнения служебных обязанностей на время его проведения".

По словам главы Нацполиции, все собранные материалы будут переданы в Государственное бюро расследований и правовой оценки действиям патрульных.

Проведение служебного расследование по факту инцидента также приветствовали в посольстве США в Украине.

"Мы рады видеть сообщение о том, что Национальная полиция открыла внутреннее расследование касательно обращения с украинским журналистом во время протеста сегодня. Репортажи независимых медиа играют важнейшую роль в украинской демократии", - подчеркнули в американском посольстве на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

Как сообщало ранее интернет-издание "Hromadske", их журналиста Богдана Кутепова, который вел прямой эфир под Кабинетом министров, избили полицейские и сломали его технику. Все это из-за того, что он "стоял на зеленой зоне".

Так, говорится в заметке, утром 29 апреля журналист вместе с соведущим стримил акцию протеста предпринимателей под Кабмином. Митингующие выступали против утвержденных ограничений во время карантина.

Журналисты вели трансляцию с холма в парке напротив Кабмина. К ним подошли несколько полицейских ТОР и сказали покинуть эту территорию. Кутепов объяснил, что имеет "служебную необходимость" снимать с того места, где лучше видно протест. В ответ правоохранители назвали его "клоуном".

Он также спрашивал полицейских, почему они должны отойти от этого места, на что полицейские сказали "или забираешь (камеры - ред.), Или я сломаю". С этими словами на журналистов напали и вытолкнули с газона. Все это происходило в прямом эфире.

После этого правоохранители возмутились тем, что журналист продолжал снимать, угрожая сломать ему камеру. И с этими словами сломали стабилизатор. Прямой эфир пришлось прервать. Журналисты вызвали полицию и написали заявление о совершении преступления.

Впоследствии представитель Министерства внутренних дел Артем Шевченко в комментарии "Hromadske" сказал, что не знает об этом инциденте, зато подчеркнул необходимость выяснить все обстоятельства.

"Надо разбираться сейчас, выясним. Зная Богдана Кутепова, ничего не могу сказать, кроме того, что надо точно подробно выяснить все обстоятельства происшествия", - сказал он.