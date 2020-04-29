Кабмин разрешил вход в Дом правительства по предъявлению паспорта в электронном формате в мобильном приложении «Дия»

Кабинет министров Украины разрешил вход в Дом правительства по предъявлению паспорта гражданина или заграничного паспорта в электронном формате в мобильном приложении «Дия».

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду.

В частности, внесенными изменениями в порядок посещения Дома правительства должностными и служебными лицами, гражданами Украины, иностранцами и лицами без гражданства предусмотрена возможность предъявления цифровых изображений документов, сформированных с использованием мобильного приложения Единого государственного веб-портала электронных услуг «Портал дия» (Дія).

Среди прочего, данная норма касается и представителей средств массовой информации, которым для входа в здания правительства можно будет предъявлять документ, удостоверяющий личность и гражданство, в том числе в электронном формате в мобильном приложении «Дия».