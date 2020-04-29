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13:36 29.04.2020

Боевики 4 раза обстреляли украинские позиции на Донбассе с полуночи, под Новомихайловкой военный получил боевую травму – Минобороны

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Боевики 4 раза обстреляли украинские позиции на Донбассе с полуночи, под Новомихайловкой военный получил боевую травму – Минобороны

Украинский военнослужащий получил боевую травму в среду вследствие обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12.00, вооруженные формирования Российской Федерации уже четыре раза открывали огонь по позициям украинских защитников… В результате вражеского снайперского огня один украинский защитник получил боевое травмирование. Военный был доставлен в медицинское учреждение, ему была оперативно оказана квалифицированная помощь. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Как сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook, обстрел, который привел к ранению украинского защитника, произошел у с.Новомихайловка Марьинского района Донецкой области. При этом, по данным Минобороны, обстрел украинских позиций под Новомихайловкой имел место утром в среду.

В ходе остальных обстрелов, сообщают в ведомстве, боевики использовали станковые противотанковые гранатометы, зенитную установку ЗУ-23-2, крупнокалиберные пулеметы и минометы калибра 82 мм, всего выпустив 9 мин.

"Подразделения из состава Объединенных сил применяли дежурные огневые средства, с целью подавления провокационных обстрелов противника", - сообщили в Минобороны.

Теги: #всу #оос #минобороны
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