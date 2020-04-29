Глава МИД Украины и генсек ОБСЕ договорились вместе посетить Донбасс

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер в ходе видеовстречи перед открытием первого заседания Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ под председательством Украины договорились осуществить совместный визит на Донбасс после улучшения эпидемиологической ситуации, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

"Министр отметил, что российская агрессия против Украины и продолжающаяся оккупация Крыма должны оставаться в центре повестки дня ОБСЕ как самые большие угрозы европейской безопасности. Министр Кулеба дал высокую оценку деятельности СММ и заверил в дальнейшей ее поддержке со стороны правительства Украины", - говорится в сообщении на сайте МИД Украины в среду.

Также Кулеба и Гремингер обсудили проблемные аспекты деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ) в Украине. Собеседники были едины в том, что ограничения боевиками пересечения линии соприкосновения для патрулей СММ под предлогом противодействия пандемии Covid-19 значительно сужают мониторинговые возможности миссии, нарушают ее мандат и ставят под угрозу личную безопасность наблюдателей.

Кроме того, Кулеба поблагодарил за помощь ОБСЕ в усилиях по освобождению незаконно удерживаемых лиц на Донбассе. Министр призвал генсека уделить особое внимание положению политических заключенных во временно оккупированном Крыму и на территории РФ и способствовать усилиям по их освобождению.

"Мы не можем забывать о наших людях, которых незаконно держат за решеткой в оккупированном Крыму и на территории России по сфабрикованным обвинениям. Их родные и близкие рассчитывают на наши совместные усилия в этом деле", - сказал глава украинского внешнеполитического ведомства

Кулеба ознакомил главу Секретариата ОБСЕ с приоритетами председательства Украины в Форуме по сотрудничеству в области безопасности и получил заверения, что Секретариат будет оказывать практическую поддержку их реализации.