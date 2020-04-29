Зеленского призвали прекратить использование Киево-Печерской Лавры УПЦ (МП) и передать ее ПЦУ – петиция

Электронная петиция с призывом к президенту Украины Владимиру Зеленскому прекратить использование Киево-Печерской лавры Украинской православной церковью (Московского патриархата) путем расторжения договора аренды и передать Лавру в использование Православной церкви Украины (ПЦУ) набрала необходимые 25 тыс. голосов на сайте главы государства для ее рассмотрения президентом.

"Киево-Печерская лавра тысячу лет является одной из величайших святынь украинского народа. Православная церковь Украины (ПЦУ) – автокефальная православная церковь на территории Украины, пятнадцатая в диптихе. Константинопольская церковь считает ПЦУ единственной канонической правопреемницей Киевской митрополии. ПЦУ образовалась в результате объединения трех украинских православных церквей: УПЦ КП, УАПЦ и УПЦ МП. Вполне справедливо, чтобы духовную святыню использовала православная конфессия, которая признана православным миром автокефальной православной церковью на территории Украины", - говорится в тексте петиции, которая была размещена на сайте президента 15 апреля Алексеем Кравчуком.

Автор петиции считает, что в свою очередь УПЦ (МП) не является автокефальной православной церковью на территории Украины. "Кроме того, высокие церковные иерархи Украинской православной церкви Московского патриархата были неоднократно замечены в высказываниях и действиях, направленных против украинского народа", - указал он и привел в качестве примера в тексте около двух десятков подобных, по его мнению, фактов.

Инициатор петиции убежден, что, с учетом всего изложенного, использование Киево-Печерской лавры УПЦ (МП) должно быть прекращено путем расторжения договора аренды, и передано ПЦУ.