Полиция ищет взрывчатку в Харьковском окружном админсуде после сообщения о минировании

Полиция проверяет информацию о том, что в помещении Харьковского окружного административного суда на пл.Свободы, 6, заложена взрывчатка.

Как сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, информация о минировании поступила около 11:00 в среду.

"На место выехала следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции и специалисты взрывотехнического управления областного главка полиции... В настоящее время продолжается осмотр помещений и прилегающей территории", - говорится в сообщении.