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12:46 29.04.2020

Полиция ищет взрывчатку в Харьковском окружном админсуде после сообщения о минировании

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Полиция проверяет информацию о том, что в помещении Харьковского окружного административного суда на пл.Свободы, 6, заложена взрывчатка.

Как сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, информация о минировании поступила около 11:00 в среду.

"На место выехала следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции и специалисты взрывотехнического управления областного главка полиции... В настоящее время продолжается осмотр помещений и прилегающей территории", - говорится в сообщении.

Теги: #минирование #суд #харьков
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