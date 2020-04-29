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12:44 29.04.2020

Стоматологи должны самостоятельно определять, какие случаи у пациентов являются неотложными и требуют лечения в условиях карантина – мэр Киева

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Стоматологи должны самостоятельно определять, какие случаи у пациентов являются неотложными и требуют лечения в условиях карантина – мэр Киева

На время ограничительных мер в Киеве временно ограничили предоставление стоматологических услуг, кроме неотложных случаев, при этом решение о неотложности в каждом конкретном случае должен принимать врач-стоматолог, заявляет мэр Киева Виталий Кличко.

"Такое решение обусловлено заботой о здоровье врачей и пациентов. Ведь предоставление стоматологических услуг человеку, больному коронавирусом, опасно. Потому что человек может не знать, что инфицирован", - отметил Кличко на онлайн-пресс-конференции в среду.

Теги: #кличко #коронавирус #стоматология
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