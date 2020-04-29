Количество случаев COVID-19 в Киеве за сутки увеличилось на 43, в том числе 1 летальный - Кличко

За минувшие сутки количество жителей Киева, у которых подтвердили COVID-19, выросло на 43 человека. Один человек умер, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилась еще на 43 человека. Пятеро из них - медики. Один случай за минувшие сутки, к сожалению - летальный. На сегодня в столице 1341 подтвержденный случай заболевания COVID-19 ", - сказал Кличко на онлайн пресс-конференции в среду.

Среди заболевших 21 женщина в возрасте от 25 до 60 лет, 20 мужчин в возрасте от 20 до 66 лет, девочка 12 лет и мальчик, которому 9 лет.

Два из подтвержденных за минувшие стуки случаев обнаружены в Киево-Печерской Лавре.

В больницы госпитализированы 17 пациентов, остальные лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

"В течение двух последних дней выздоровели еще 5 киевлян. Всего в столице за этот период преодолели коронавирус 69 человек", - сообщил Кличко.