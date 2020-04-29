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12:13 29.04.2020

Hromadske сообщило о нападении полицейских на журналиста, Нацполиция начала расследование

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Hromadske сообщило о нападении полицейских на журналиста, Нацполиция начала расследование

Журналист Громадського телевидения Богдан Кутепов сообщил о нападении на него сотрудников полиции во время утреннего эфира под зданием Кабинета министров Украины.

"Так, утром 29 апреля журналист вместе с соведущим Никитой Мекензиним стримил акцию протеста предпринимателей под Кабмином. Митингующие выступали против утвержденных ограничений во время карантина. Журналисты вели трансляцию с холма в парке напротив Кабмина. К ним подошли несколько полицейских ТОР и сказали оставить эту территорию. Кутепов объяснил, что у него "служебная необходимость" снимать с того места, где лучше видно протест. За это правоохранители назвали его "клоуном", - сообщает hromadske.

Как сообщается, после того, как журналист уточнил, почем должен уйти с выбранного для эфира места, полицейские начали угрожать сломать камеру, после чего напали на журналистов и вытолкали их с газона.

"Все это происходило в прямом эфире", - уточняет hromadske.

После полицейские возмутились тем, что журналист продолжал съемку, и сломали стабилизатор.

Прямой эфир пришлось прервать. На место происшествия была вызвана полиция, журналисты написали заявление.

В пресс-службе Национальной полиции Украины подтвердили получение сообщения о нападении на журналиста.

"В дежурную часть поступило сообщение от журналиста "Громадського телевидения" о том, что во время съемок сотрудники ТОР патрульной полиции препятствовали его профессиональной деятельности. Чтобы выяснить все обстоятельства инцидента, на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Печерского управления полиции", - указывается в сообщении правоохранителей.

На данный момент проводится проверка, материалы которой будут переданы в Государственное бюро расследований. Полицейские устанавливают обстоятельства инцидента.

 

Теги: #журналист #полиция #hromadske #кабмин
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