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12:09 29.04.2020

У здания правительства Украины предприниматели требуют ослабления карантинных ограничений

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У здания правительства Украины предприниматели требуют ослабления карантинных ограничений

У здания правительства Украины проходит акция предпринимателей, которые выступают за смягчения условий карантина в условиях эпидемии коронавирусной болезни.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, пправоохранители обеспечивают правопорядок во время акции предпринимателей в правительственном квартале Киева.

"Чтобы не допустить нарушений общественного порядка, на месте находятся сотрудники полиции Киева и военнослужащие Национальной гвардии", - отмечено в сообщении.

Полиция усилила меры безопасности в центральной части города.

Правоохранители призывают организаторов и участников акции соблюдать нормы действующего законодательства и карантина и не нарушать общественный порядок.

По информации телеканала "Украина 24", у здания Кабмина собрались около 200 предпринимателей из разных регионов Украины.

Теги: #карантин #предприниматели #акция #кабмин
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