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11:36 29.04.2020

Офис генпрокурора проводит расследование по фактам нарушения карантина в Киевском СИЗО

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Офис генпрокурора проводит расследование по фактам нарушения карантина в Киевском СИЗО

Офис генерального прокурора начал уголовное производство по фактам нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней, обнаруженным в Киевском следственном изоляторе уполномоченной Верховной Рады по правам человека во время мониторингового визита.

"Омбудсмен обратилась в Офис генерального прокурора и указала на возможные нарушения карантинных мероприятий, которые могут вызвать угрозу распространения острой респираторной болезни COVID-19 в Киевском СИЗО. В учреждении содержится более 2,4 тыс заключенных и ежедневно работает более 420 человек персонала, а, следовательно распространение инфекции в условиях изоляции будет иметь тяжелые последствия", - сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

В частности, омбудсмен сообщила, что администрация СИЗО не обеспечила средствами индивидуальной защиты заключенных, которые направляются в суды или на проведение следственных действий, а также их необходимую изоляцию после возвращения. Уточняется, что с момента введения карантина в Киевское СИЗО из судов были доставлены 1648 человек.

Кроме того, проверка установила, что персонал следственного изолятора и медицинские сотрудники медчасти СИЗО не используют средства индивидуальной защиты. Нарушается порядок дезинфекции одежды и обуви, правила приема посылок, бандеролей и передач для заключенных.

"Офис генерального прокурора раз подчеркивает необходимость соблюдения всех предусмотренных и утвержденных мероприятий, направленных на предупреждение распространения COVID-19 в местах несвободы", - подчеркивают правоохранители.

Теги: #сизо #прокуратура #коронавирус
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