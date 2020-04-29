В ВСУ за сутки один новый заболевший Covid-19, двое ранее заболевших выздоровели – командование Медсил

Двое ранее заболевших коронавирусной болезнью Covid-19 в рядах Вооруженных сил Украины выздоровели за минувшие сутки, в то же время есть новый заболевший.

"За прошедшие сутки зарегистрирован один новый случай заболевания острой респираторной болезнью Covid-19", - говорится в сводке об эпидемический ситуации в ВСУ по состоянию на 7.00 29 апреля, опубликованной на странице командования Медицинских сил ВСУ в соцсети Facebook.

Заболевший находится в Черновицком военном госпитале. "Состояние здоровья пациента удовлетворительное, он получает необходимое лечение", - говорится в сообщении.

По данным командования Медсил, по состоянию на утро среды в Вооруженных силах Украины Covid-19 болеет 52 человека, а за весь период пандемии выздоровели 20 человек и 2 летальных случая. По состоянию на 07:00 28 апреля сообщалось о 53 активных случаях болезни, 18 случаях выздоровления и 2 летальных случаях с начала пандемии.

По состоянию на утро среды на изоляции (в том числе самоизоляции) находится 327 человек – на 40 человек меньше, чем сутками ранее. У 54 военнослужащих изоляция заканчивается в ближайшие три дня.

"Анализ заболеваний среди военных и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встреч с близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе. Не подвергайте себя и свою семью опасности лишними контактами. Оставайтесь дома", - говорится в сообщении.