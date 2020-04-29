События

10:57 29.04.2020

Число случаев COVID-19 в России почти достигло 100 тыс., число умерших за сутки впервые превысило сотню

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Более 5,8 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 зафиксировано в России, общее число диагнозов в стране вплотную подошло к отметке в 100 тыс., сообщает оперативный штаб.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 5 841 в 82 регионах, в том числе выявлено 2 624 (44,9%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в среду.

Таким образом, в России нарастающим итогом зарегистрировано 99 399 случаев (+6,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, уточнили в штабе.

В Москве 2 220 новых случаев COVID-19, отмечается в сообщении. Таким образом, общее число диагнозов в столице составляет 50 646.

В целом по России за последние сутки подтверждено 108 летальных случаев, из них 67 - в Москве. Впервые число умерших за сутки перешагнуло отметку в одну сотню. За весь период от коронавируса умерло 972 человека (в штабе отмечают, что общая сумма умерших уточнена; в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой журналистам сообщили, что на три единицы уточнены данные по умершим накануне, 28 апреля).

За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 1 830 человек, из них в Москве - 480. За весь период выписано по выздоровлению 10 286 человек.

Теги: #рф #коронавирус
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