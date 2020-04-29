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10:25 29.04.2020

Amnesty International Украина отмечает рост случаев нарушений прав человека в период пандемии коронавируса

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Amnesty International Украина отмечает рост случаев нарушений прав человека в период пандемии коронавируса

В связи с пандемией коронавируса и введенными карантинными ограничениями отмечается рост нарушений прав человека в странах Восточной Европы и Центральной Азии, в том числе в Украине, сообщает международная правозащитная организация Amnesty International.

"В это сложное для всех стран время, правительства пытаются остановить распространение вируса, вводя в том числе и различные ограничения. В то время, как некоторые ограничения могут быть оправданными и необходимыми, другие нарушают наши права человека", - отметила Оксана Покальчук, директор Amnesty International Украина.

В частности, отмечается рост таких нарушений, как угрозы праву на здоровье, угрозы свободе выражения взглядов и доступа к информации, чрезмерное использование силы и ограничительных мер, а также угрозы для пострадавших от домашнего насилия.

Так, правозащитники напомнили, что 18 апреля украинские военные перекрыли единственный переезд через мост в село Старомарьевка на подконтрольной правительству территории, что находится в зоне вооруженного конфликта на востоке Украины.

"Из-за этого 150 жителей села остались без доступа к продовольственным магазинам, медицинским услугам и иной помощи. После вмешательства гуманитарных организаций, 24 апреля жителям села был вновь разрешен переход в соседнее село, где они могли получить доступ к базовым сервисам", - сообщают правозащитники.

Отмечается также рост угроз гендерно обусловленного и домашнего насилия во время пандемии, в том числе и в связи с изменениями приоритетов патрульной полиции Украины, которая является первым звеном в цепи реагирования на ситуации домашнего насилия.

"Растет обеспокоенность по поводу того, что полиция может уменьшить приоритет наиболее срочных вызовов, включая сообщения о домашнем насилии, для патрулирования улиц, чтобы убедиться, что население придерживается карантина. В одном случае, зафиксированном Amnesty International, полиция Киева отреагировала на срочное сообщение о домашнем насилии только через полтора часа. Такие задержки в реагировании на неотложные вопросы могут привести к серьезным последствиям для пострадавших от домашнего насилия", - подчеркивают в организации.

Правозащитники разработали ряд рекомендаций для правительств, направленных на улучшение ситуации с соблюдением прав человека в период пандемии.

"Все шаги, которые осуществляет государство для борьбы с распространением COVID-19, должны основываться на принципах прав человека: учитывать потребности и интересы уязвимых групп, а также потребности медицинского персонала, социальных работников и всех, кто обеспечивает функционирование критически важных сервисов. Все ограничения должны быть пропорциональными, обоснованными и ограниченными во времени. Государство должно гарантировать свободный доступ к информации, уважать частную жизнь, не прибегать к репрессиям и чрезмерному применению силы, а также вести постоянный диалог с гражданским обществом", - подчеркнула Покальчук.

Теги: #коронавирус #права_человека #amnesty_international
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