В Украине за минувшие сутки 456 новых случая заболевания COVID-19, 11 ранее заболевших умерли, 111 выздоровели – Степанов

456 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 зафиксировано в Украине за минувшие сутки, 11 чел. из числа ранее заболевших скончались, 111 выздоровели, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"За прошедшие сутки заболело 456 чел., из них 33 ребенка и 133 медицинских работника. Госпитализированы 113 чел. За последние сутки зафиксировано 11 летальных случаев… Хорошая новость: 111 пациентов выздоровели", - сказал Степанов на брифинге в среду утром.

Утром 28 апреля сообщалось о 401 заболевшем, 19 умерших и 128 выздоровевших за предшествовавшие сутки, утром 27 апреля – о 392 заболевших, 11 умерших и 24 выздоровевших.

Согласно данным, обнародованным Центром общественного здоровья (ЦОЗ) в Facebook, за минувшие сутки:

в Винницкой области подтверждено 6 новых случаев заболевания и 9 - выздоровления (за все время – 412 и 101 соответственно);

в Волынской области – 11 новых случаев заболевания и 3 выздоровления (271 и 55 за все время);

в Днепропетровской области – 5 новых случаев заболевания и 1 выздоровления (всего 323 и 17);

в Донецкой области новых случаев нет (52 заболевших и 10 выздоровевших за все время);

в Житомирской области – 3 новых случаев заболевания и 2 выздоровления (357 и 18 за все время);

в Закарпатской области – 16 новых случаев заболевания и 10 выздоровления (всего 403 и 43);

в Запорожской области - 20 новых случаев заболевания и 7 выздоровления (всего 228 и 51);

в Ивано-Франковской области - 38 новых случаев заболевания и ни одного случая выздоровления (821 и 72 за все время);

в Киеве – 43 новых случаев заболевания и 5 выздоровления (всего 1 341 и 69);

в Киевской области – 39 новых случаев заболевания и 7 выздоровления (всего 643 и 70);

в Кировоградской области - 21 новый случай заболевания и 20 выздоровления (всего 377 и 81);

во Львовской области - 34 новых случая заболевания и 8 выздоровления (всего 405 и 66);

в Луганской области – 1 новый случай заболевания (за все время 33 заболевших и 3 выздоровевших);

в Николаевской области – 2 новых случав выздоровления, новых заболевших нет (за все время 116 заболевших и 5 выздоровевших);

в Одесской области - 13 новых случаев заболевания и 1 выздоровления (всего 261 и 13);

в Полтавской области - 8 новых случаев заболевания (всего 118 заболевших и 20 выздоровевших за все время);

в Ривненской области – 35 новых случаев заболевания и 3 выздоровления (всего 588 и 49);

в Сумской области - 3 новых случая заболевания и 1 выздоровления (всего 98 и 55);

в Тернопольской области - 44 новых случая заболевания и 2 выздоровления (всего 708 и 76);

в Харьковской области - 16 новых случаев заболевания и 2 выздоровления (всего 237 и 19);

в Херсонской области - 23 новых случая заболевания и 5 выздоровления (всего 111 и 31);

в Хмельницкой области – 9 новых случаев заболевания (всего 81 заболевший и 18 выздоровевших за все время);

в Черкасской области - 6 новых случаев заболевания и 5 выздоровления (всего 282 и 60);

в Черновицкой области - 60 новых случаев заболевания и 18 выздоровления (всего 1499 и 97);

в Черниговской области - 2 новых случаев заболевания (за все время был 41 заболевший и 4 выздоровевших).

Количество проходящих амбулаторное лечение в Украине на сутки возросло на 343, в том числе 89 медработников (всего лечение было назначено 6 773 пациентам, из них 536 детей и 1 643 медицинских работника). Количество нуждающихся в госпитализации за сутки возросло на 113, в том числе на 22 медработника (всего госпитализация была назначена 3 093 пациентам, из них 136 детей и 333 медицинских работника).

На аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находится 129 чел. (за сутки – на 8 больше), в том числе один ребенок и 8 медиков (за сутки – 1 новый).

За все время, по данным ЦОЗ, в Украине подтверждено 9,866 тыс. случаев заболевания COVID-19, в частности у 672 детей и 1,976 тыс. медиков. Лабораторно исследовано 104,544 тыс. образца методом ПЦР. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 239 заболевших. 992 пациента выздоровели, в том числе 209 медработников - повторное лабораторное исследование не выявило вирус в их организме.

Таким образом, в Украине к настоящему времени 8,635 тыс. активных случаев заболевания COVID-19.