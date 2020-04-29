События

09:17 29.04.2020

В Италии число вылечившихся за сутки от коронавируса превысило число новых заражений

1 мин читать

Число вылечившихся от коронавируса за сутки в Италии превысило число заразившихся, свидетельствуют данные, распространенные во вторник Управлением гражданской обороны Италии.

Согласно этим данным, за сутки были выписаны 2317 человек, в то время как количество новых заражений составило 2,1 тыс. Скончались 382 человека.

Таким образом, за весь период с начала эпидемии в Италии диагностировано заболевание у 201,5 тыс. человек, из которых 27,3 тыс. скончались и почти 69 тыс. вылечились и выписаны из больниц. Лечение в настоящий момент проходят 105,2 тыс. человек.

Италия сейчас занимает третье место в списке самых неблагоприятных стран с точки зрения эпидемиологической ситуации, однако, итальянские медики уже некоторое время отмечают определенную стабилизацию ситуации и общую тенденцию к снижению числа случаев заражения коронавирусом.

Теги: #италия #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:16 29.04.2020
В Великобритании за сутки умерли почти 590 пациентов с коронавирусом

В Великобритании за сутки умерли почти 590 пациентов с коронавирусом

08:12 29.04.2020
В США зарегистрировано более 1 млн случаев Covid-19, так как американские тесты самые лучшие

В США зарегистрировано более 1 млн случаев Covid-19, так как американские тесты самые лучшие

05:37 29.04.2020
Шестеро больных коронавирусом обнаружено в украинских тюрьмах

Шестеро больных коронавирусом обнаружено в украинских тюрьмах

23:49 28.04.2020
29 новых случаев коронавируса зафиксировано в Ровенской области

29 новых случаев коронавируса зафиксировано в Ровенской области

22:14 28.04.2020
Из-за вспышки коронавируса с 29 апреля на карантин закрывается Каховка

Из-за вспышки коронавируса с 29 апреля на карантин закрывается Каховка

21:08 28.04.2020
Рост количества случаев COVID-19 связан не с распространением заболевания, а с улучшением качества исследований - глава Ровненского областного ЦОЗ

Рост количества случаев COVID-19 связан не с распространением заболевания, а с улучшением качества исследований - глава Ровненского областного ЦОЗ

20:45 28.04.2020
Эпидемия коронавируса не угрожает сбоями энергосистеме ЕС - министры

Эпидемия коронавируса не угрожает сбоями энергосистеме ЕС - министры

20:39 28.04.2020
В Кременчуге обнаружили коронавирус у мужа и сына заболевшей ранее медсестры центральной районной больницы

В Кременчуге обнаружили коронавирус у мужа и сына заболевшей ранее медсестры центральной районной больницы

20:26 28.04.2020
В штате Нью-Йорк фиксируется снижение ежесуточного показателя смертности пациентов с коронавирусом - губернатор

В штате Нью-Йорк фиксируется снижение ежесуточного показателя смертности пациентов с коронавирусом - губернатор

20:21 28.04.2020
За сутки коронавирус выявлен у 59 российских военных, общее число - 960

За сутки коронавирус выявлен у 59 российских военных, общее число - 960

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Чернобыльской зоне и 6 лесничествах Житомирской области продолжается тушение отдельных очагов тления

Боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб один военный

Боевики вечером 28 апреля обстреляли украинские позиции в Луганской области, погиб украинский военный

Первый этап ослабления карантина мы начнем, если на 12 мая не будет резкого увеличения случаев COVID-19 - Кличко

Ослабление ограничений по посещению школ и детсадов, детских и спортивных площадок, прибрежных зон отдыха - уже следующий этап, сообщил мэр Киева

ПОСЛЕДНЕЕ

В Тернопольской области спасатели ликвидировали четыре очага пожара сухой травы

В Чернобыльской зоне и 6 лесничествах Житомирской области продолжается тушение отдельных очагов тления

Боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб один военный

СБУ продолжает разоблачать интернет-агитаторов, пропагандирующих сепаратизм и панику вокруг коронавируса

Суд оштрафовал одного из участников драки в Гидропарке на 17 тыс. грн

Правоохранители прекратили подпольную деятельность по незаконному изготовлению и сбыту табачных изделий на сумму почти 90 млн грн

Баканов и Абромавичус обсудили реформу Укроборонпрома

На 9 мая более 78 тыс. малообеспеченных киевлян получат одноразовую материальную помощь

У руководителя Антитеррористического центра СБУ стало на два заместителя меньше, и они назначаются из сотрудников СБУ

Боевики вечером 28 апреля обстреляли украинские позиции в Луганской области, погиб украинский военный

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА