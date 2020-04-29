В Тернопольской области спасатели ликвидировали четыре очага пожара сухой травы

Спасатели ликвидировали четыре очага возгорания сухой травы в Тернопольской области, сообщила пресс-служба областного управления Госслужбы по ЧС в Фейсбуке.

В частности, 28 апреля пожары возникли в 14:40 в с. Медведевке Бучацкого района на открытой территории на площади 0,02 га, в 15:55 - в пгт. Тернополь по ул. Монастырского, в 20:30 в с. Куликов Кременецкого района на открытой территории на площади 1 га, в 21:57 в пгт. Лановцы по ул. Мира - на открытой территории на площади 0,1 га.