События

08:54 29.04.2020

В Тернопольской области спасатели ликвидировали четыре очага пожара сухой травы

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Спасатели ликвидировали четыре очага возгорания сухой травы в Тернопольской области, сообщила пресс-служба областного управления Госслужбы по ЧС в Фейсбуке.

В частности, 28 апреля пожары возникли в 14:40 в с. Медведевке Бучацкого района на открытой территории на площади 0,02 га, в 15:55 - в пгт. Тернополь по ул. Монастырского, в 20:30 в с. Куликов Кременецкого района на открытой территории на площади 1 га, в 21:57 в пгт. Лановцы по ул. Мира - на открытой территории на площади 0,1 га.

Теги: #пожары #украина #тернопольская #трава
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