События

07:32 29.04.2020

Боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб один военный

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За минувшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб один украинский военнослужащий, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз обстреляли позиции Объединенных сил. Вследствие обстрелов 28 апреля Украина потеряла одного защитника", - говорится в сообщении на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в среду утром.

Отмечается, что 28 апреля противник применил против украинских военных запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибров 152 мм и 122 мм, минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник вел огонь по украинским позициям неподалеку Каменки из миномета 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Опорные пункты ООС неподалеку Опытно враг обстреливал из ручного противотанкового гранатомета. У Павлополя противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а неподалеку Старогнатовки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также сообщается, что Минские договоренности по отводу тяжелых вооружений боевики 28 апреля многократно нарушали в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". В частности, украинские военные вблизи н.п. Крымское утром трижды находились под вражеским огнем. Боевики из направлений от оккупированных г. Донецкого, Сентяновки и Славяносербска выпустили 30 мин 120-го калибра.

Кроме того, враг использовал гранатометы различных систем, вооружения боевых машин пехоты и крупнокалиберные пулеметы. К вечеру противник обстреливал защитников Крымского из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По защитниках Хутора Свободный незаконные вооруженные формирования вели огонь дважды - из артиллерийских систем калибра 152 мм и 82 мм минометов. Утром по защитникам Попасной враг выпустил 6 мин 82-го калибра и вел огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов, а вечером обстреливал из стрелкового оружия.

По окрестностям Орехово враг из минометов калибра 120 мм и 82 мм выпустил 9 мин, а неподалеку Новолуганского применял гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Вблизи пгт. Новотошковское враг дважды открывал огонь из запрещенных минскими соглашениями вооружений. В целом боевики использовали 25 артиллерийских снарядов калибра 152 мм и 122 мм, а затем вели огонь из минометов калибра 120 мм. С наступлением темноты НВФ вели огонь по украинским позициям неподалеку Зайцево из минометов 82-го калибра, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, противник из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия дважды совершил обстрел участка разведения №3 Богдановка-Петровское.

По данным разведки, 28 апреля украинские военнослужащие ранили менее двух боевиков.

"С начала текущих суток российские наемники уже дважды нарушили режим прекращения огня", - добавили в штабе.

Отмечается, что противник со станковых противотанковых гранатометов, зенитной установки и крупнокалиберных пулеметов обстрелял украинские позиции в Верхнеторецком, а из минометов 82-го калибра вел огонь рядом с Новотошковским. В ответ на нарушение украинские военные применили дежурные огневые средства и прекратили враждебные провокации.

Теги: #оос #сводка #украина
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