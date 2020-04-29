События

06:40 29.04.2020

СБУ продолжает разоблачать интернет-агитаторов, пропагандирующих сепаратизм и панику вокруг коронавируса

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Служба безопасности Украины системно прекращает деятельность интернет-агитаторов, пропагандирующих сепаратизм и раздувание паники вокруг коронавируса, сообщил пресс-центр спецслужбы.

"По состоянию на 28 апреля киберспециалисты Службы разоблачили уже 241 интернет-агитатора, распространявших различные фейки о COVID-19. Заблокировано более 2 тыс. интернет-сообществ с общей аудиторией почти 900 тыс пользователей", - сказано в сообщении.

Оперативники спецслужбы установили, что 11 из обнаруженных агитаторов действовали по заданию России. В отношении них СБУ открыла уголовные производства за действия, направленные на посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти (ст. 109 и 110 Уголовного кодекса Украины). Такие агитаторы «работали» в Киеве, Одессе, Днепре, Львове, Херсоне, Полтаве, Кропивницком и Конотопе.

В частности, жительнице Конотопа сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

"Женщина в одной из запрещенных в Украине социальных сетей распространяла призывы к изменению конституционного строя в нашем государстве и поддерживала идею создания так называемой «Новороссии». Она также активно распространяла ложную информацию о глобальной пандемии. Интернет-агитаторци грозит лишение свободы сроком от 3 до 5 лет", - говорится в сообщении.

Национальная полиция уже составила более 100 административных протоколов за распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику или нарушение общественного порядка, в рамках ст.173-1 КУоАП.

Теги: #разоблачение #агитаторы #сбу #украина
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