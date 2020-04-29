События

05:37 29.04.2020

Шестеро больных коронавирусом обнаружено в украинских тюрьмах

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Среди работников Государственной уголовно-исполнительной службы, осужденных и лиц, взятых под стражу, обнаружили уже 6 случаев заболевания Covid-19.

Как сообщает Департамент по вопросам исполнения уголовных наказаний в Facebook, по состоянию на 28 апреля с 6 случаев заражения коронавирусную инфекцию обнаружили у 4 работников ДКВС.

Еще по одному случаю обнаружили среди лиц, взятых под стражу в Черновицком следственном изоляторе и Кропивницкому следственном изоляторе.

Теги: #коронавирус #украина #тюрьмы
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