Шестеро больных коронавирусом обнаружено в украинских тюрьмах

Среди работников Государственной уголовно-исполнительной службы, осужденных и лиц, взятых под стражу, обнаружили уже 6 случаев заболевания Covid-19.

Как сообщает Департамент по вопросам исполнения уголовных наказаний в Facebook, по состоянию на 28 апреля с 6 случаев заражения коронавирусную инфекцию обнаружили у 4 работников ДКВС.

Еще по одному случаю обнаружили среди лиц, взятых под стражу в Черновицком следственном изоляторе и Кропивницкому следственном изоляторе.