Суд оштрафовал одного из участников драки в Гидропарке на 17 тыс. грн

Днепровский районный суд Киева признал виновным ранее задержанного за нарушение карантина, который находился в Гидропарке без средств индивидуальной защиты, и оштрафовал его на 17 тыс. грн, сообщил отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Киеве.

"Происшествие случилось на столичном Гидропарке. Тогда киевлянин находился на улице без средств индивидуальной защиты. Суд признал его виновным и наложил штраф в размере 17 тыс. грн", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Нацполици напомнили, что инцидент произошел 6 апреля на территории Гидропарка. Тогда во время акции протеста против карантина полицейские составили административный протокол на киевлянина, 1979 года, по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях, поскольку мужчина находился на улице без средств индивидуальной защиты.