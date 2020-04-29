Правоохранители прекратили подпольную деятельность по незаконному изготовлению и сбыту табачных изделий на сумму почти 90 млн грн

Правоохранители прекратили подпольную деятельность лиц, занимающихся незаконным изготовлением и сбытом табачных изделий, ориентировочная стоимость которых составляет почти 90 млн грн, сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Прокуратура Полтавской области совместно с СБУ пресекли деятельность лиц, занимавшихся незаконным хранением, перевозкой и реализацией табачных изделий в Днепропетровской области. Проведены обыски в уголовном производстве по факту незаконного приобретения, транспортировки с целью сбыта, а также сбыта подакцизных товаров, совершенных группой лиц (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в ходе обысков изъято более 12 тыс. коробок с сигаретами ориентировочной стоимостью почти 90 млн грн.

По информации пресс-службы, в июле 2019г. лица, по предварительному сговору, организовали незаконное изготовление табачной продукции в «подпольных» цехах. В дальнейшем сигареты продавали на территории Украины, а также транспортировали через таможенную границу нашего государства.

Досудебное расследование продолжается.