События

03:32 29.04.2020

Правоохранители прекратили подпольную деятельность по незаконному изготовлению и сбыту табачных изделий на сумму почти 90 млн грн

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Правоохранители прекратили подпольную деятельность лиц, занимающихся незаконным изготовлением и сбытом табачных изделий, ориентировочная стоимость которых составляет почти 90 млн грн, сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Прокуратура Полтавской области совместно с СБУ пресекли деятельность лиц, занимавшихся незаконным хранением, перевозкой и реализацией табачных изделий в Днепропетровской области. Проведены обыски в уголовном производстве по факту незаконного приобретения, транспортировки с целью сбыта, а также сбыта подакцизных товаров, совершенных группой лиц (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в ходе обысков изъято более 12 тыс. коробок с сигаретами ориентировочной стоимостью почти 90 млн грн.

По информации пресс-службы, в июле 2019г. лица, по предварительному сговору, организовали незаконное изготовление табачной продукции в «подпольных» цехах. В дальнейшем сигареты продавали на территории Украины, а также транспортировали через таможенную границу нашего государства.

Досудебное расследование продолжается.

Теги: #табачная_деятельность #прекращение #украина #генпрокуратура
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