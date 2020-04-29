События

02:38 29.04.2020

Баканов и Абромавичус обсудили реформу Укроборонпрома

1 мин читать
Баканов и Абромавичус обсудили реформу Укроборонпрома

Глава СБУ Иван Баканов во время рабочей встречи с генеральным директором государственного концерна Айварасом Абромавичусом заявил, что Служба безопасности Украины готова оказывать профессиональную помощь представителям "Укроборонпрома" для обеспечения более эффективного и прозрачного реформирования концерна, сообщила пресс-служба "Укроборонпрома".

"Любая реформа должна происходить не ради процесса, а ради результата, что несет пользу государству. Поэтому мы вместе должны установить новые стандарты, четкие и понятные критерии работы концерна "Укроборонпром". СБУ готова оказывать всю необходимую помощь", - сказал Иван Баканов.

Абромавичус отметил, что реформа будет происходить "на принципах прозрачности финансовой подотчетности и честной конкуренции и нетерпимости к коррупции. Этот подход должен повысить эффективность и конкурентоспособность всего оборонного сектора государства".

"Руководитель Укроборонпрома представил свое видение изменений, которые планируют ввести в концерне. В частности, он остановился на этапах его трансформации для превращения в более современную структуру, рассказал о конкретных шагах по решению проблем концерна и его развитию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны договорились поддерживать дальнейший диалог для проведения эффективных изменений в этой сфере.

Теги: #укроборонпром #сбу #украина #реформы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

02:34 29.04.2020
На 9 мая более 78 тыс. малообеспеченных киевлян получат одноразовую материальную помощь

На 9 мая более 78 тыс. малообеспеченных киевлян получат одноразовую материальную помощь

02:03 29.04.2020
"Нафтогаз" в 2019г увеличил чистую прибыль в 5,5 раз, уплатит 48,2 млрд грн дивидендов

"Нафтогаз" в 2019г увеличил чистую прибыль в 5,5 раз, уплатит 48,2 млрд грн дивидендов

01:14 29.04.2020
У руководителя Антитеррористического центра СБУ стало на два заместителя меньше, и они назначаются из сотрудников СБУ

У руководителя Антитеррористического центра СБУ стало на два заместителя меньше, и они назначаются из сотрудников СБУ

23:49 28.04.2020
29 новых случаев коронавируса зафиксировано в Ровенской области

29 новых случаев коронавируса зафиксировано в Ровенской области

23:33 28.04.2020
Боевики вечером 28 апреля обстреляли украинские позиции в Луганской области, погиб украинский военный

Боевики вечером 28 апреля обстреляли украинские позиции в Луганской области, погиб украинский военный

23:05 28.04.2020
В ОБСЕ подтвердили, что следующее заседание ТКГ состоится 13-14 мая

В ОБСЕ подтвердили, что следующее заседание ТКГ состоится 13-14 мая

22:54 28.04.2020
Украинская медицина готова к возможному следующему пику заболеваемости коронавирусом

Украинская медицина готова к возможному следующему пику заболеваемости коронавирусом

22:37 28.04.2020
В первых числах мая Кабинет министров Украины планирует утвердить постановление о выходе из карантина

В первых числах мая Кабинет министров Украины планирует утвердить постановление о выходе из карантина

22:14 28.04.2020
Из-за вспышки коронавируса с 29 апреля на карантин закрывается Каховка

Из-за вспышки коронавируса с 29 апреля на карантин закрывается Каховка

21:56 28.04.2020
Воздушные силы Украины продолжают поставлять из Китая медицинские средства для государства и европейских стран

Воздушные силы Украины продолжают поставлять из Китая медицинские средства для государства и европейских стран

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Первый этап ослабления карантина мы начнем, если на 12 мая не будет резкого увеличения случаев COVID-19 - Кличко

Ослабление ограничений по посещению школ и детсадов, детских и спортивных площадок, прибрежных зон отдыха - уже следующий этап, сообщил мэр Киева

План 1-го этапа ослабления карантина в Киеве: работа небольших непродовольственных магазинов, салонов красоты, открытие парков группам не более 2 человек - Кличко

Кличко: Количество киевлян, у которых за сутки подтвердили коронавирус, выросло на 78 человек

В Украине за минувшие сутки 401 новый случай Covid-19, 19 ранее заболевших умерли, 128 выздоровели

ПОСЛЕДНЕЕ

В Испании и Франции готовят ослабление ограничений, принятых из-за Covid-19

Чартерные рейсы для выезда украинцев на работу за границу пока не стимулируются – представитель Кабмина в Раде

Рост количества случаев COVID-19 связан не с распространением заболевания, а с улучшением качества исследований - глава Ровненского областного ЦОЗ

Эпидемия коронавируса не угрожает сбоями энергосистеме ЕС - министры

В Кременчуге обнаружили коронавирус у мужа и сына заболевшей ранее медсестры центральной районной больницы

HD-group приобрела Черновицкий хлебокомбинат у холдинга "Хлебные инвестиции"

В штате Нью-Йорк фиксируется снижение ежесуточного показателя смертности пациентов с коронавирусом - губернатор

За сутки коронавирус выявлен у 59 российских военных, общее число - 960

Суд обязал НАБУ начать дело по заявлению о недекларировании имущества генпрокурором Венедиктовой

На севере Житомирской области возник новый лесной пожар, ведется его ликвидация

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА