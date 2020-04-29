У руководителя Антитеррористического центра СБУ стало на два заместителя меньше, и они назначаются из сотрудников СБУ

У руководителя Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины теперь есть только первый заместитель и заместитель, которые назначаются на должности и освобождаются от должностей главой СБУ по представлению руководителя центра, из числа сотрудников СБУ.

"У руководителя центра есть первый заместитель и заместитель, которые назначаются на должности и освобождаются от должностей главой Службы безопасности Украины по представлению руководителя центра. Первый заместитель и заместитель руководителя центра назначаются из числа сотрудников Службы безопасности Украины. Заместитель руководителя центра по должности является начальником штаба центра", - говорится в измененном положении об АТЦ СБУ, утвержденном указом президента Украины Владимира Зеленского от 28 апреля.

Ранее у руководителя АТЦ СБУ был первый заместитель и три заместителя, один из которых являлся начальником штаба центра и назначался на должность по представлению руководителя центра и освобождался от должности главой СБУ. Другие заместители руководителя АТЦ, в том числе его первый заместитель руководителя, назначались по представлению руководителя Центра и освобождались от исполнения обязанностей главой СБУ.

Центр в соответствии с возложенными на него задачами теперь, помимо прочего, содействует органам и подразделениям СБУ в проведении контрразведывательной деятельности в интересах обеспечения государственной безопасности.

Штаб АТЦ теперь, в соответствии с возложенными на него задачами, еще содействует органам и подразделениям СБУ в проведении контрразведывательной деятельности в интересах обеспечения государственной безопасности; осуществляет в установленном порядке представительство интересов центра в судах Украины через заместителя начальника штаба, который направляет работу юридического подразделения штаба, и сотрудников юридического подразделения штаба; обеспечивает научное, организационное, документальное, информационное, экспертно-аналитическое, финансовое, материально-техническое и иное обеспечение деятельности центра.

Координационные группы при региональных органах СБУ разрабатывают рекомендации, направленные на совершенствование территориальной подсистемы единой государственной системы предотвращения, реагирования и прекращения террористических актов и минимизации их последствий; определяют потребность в силах и средствах, которые могут использоваться в противодействии террористическим проявлениям.

Также эти координационные группы, помимо того, что организовывают и проводят антитеррористические операции и координируют деятельность субъектов борьбы с терроризмом, теперь содействуют органам и подразделениям СБУ в проведении контрразведывательной деятельности в интересах обеспечения государственной безопасности.

Как сообщалось, после внесения изменений в положение об АТЦ СБУ 23 июня 2015 года Антитеррористический центр возглавляет руководитель, который назначается из числа заместителей главы СБУ и освобождается от исполнения обязанностей президентом Украины.

В предыдущем варианте указа (февраль 2015 года) этот пункт был изложен следующим образом: "Центр возглавляет руководитель, которого назначает на должность президент Украины".

Рл-мж