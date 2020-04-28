29 новых случаев коронавируса зафиксировано в Ровенской области

29 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией Covid-19 зафиксировано в Ровенской области по состоянию на вечер вторника, среди заболевших две медсестры, а также сотрудница обладминистрации, сообщил глава областной государственной администрации Виталий Коваль в Фейсбуке.

"По состоянию на вечер 28 апреля на Ровенщине подтверждено 29 новых случаев заболевания Covid-19", - сказано в сообщении.

По его словам, среди инфицированных две медсестры Дядьковицкой районной больницы и Ровенской ЦГБ.

При этом он отметил, что возраст всех больных варьируется от 7 до 82 лет.

В целом, в Ровенской области зарегистрировано 585 случаев заболевания Covid-19. Из них 14 летальных и 57 человек уже выздоровели. Также из медучреждений сегодня выписали семь пациентов.

Сейчас на проверке в Ровенском областном лабораторном центре 85 образцов.

Глава обладминистрации также добавил, что у сотрудницы Ровенской ОГА подтвердили заражение коронавирусом.

"Завершилось ПЦР тестирование работников общего отдела Ровенской ОГА. Результат - у нашей коллеги обнаружили Covid-19. Напомню, у члена семьи этой работницы зафиксировали коронавирусную инфекцию ранее. У ее коллег результаты отрицательные", - сообщил Коваль.