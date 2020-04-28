События

23:33 28.04.2020

Боевики вечером 28 апреля обстреляли украинские позиции в Луганской области, погиб украинский военный

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Боевики незаконных вооруженных формирований во вторник, 28 апреля, обстреляли позиции украинских военных в Луганской области, в результате обстрелов погиб один военный, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

"Враг из района жилых кварталов Голубовского применил запрещенные минскими договоренностями артиллерийские системы калибров 152 мм и 122 мм. Вследствие обстрелов один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил осколочное ранение несовместимо с жизнью", - сказано в сообщении, обнародованном на странице штаба в Фейсбук во вторник вечером.

Кроме того, противник открывал огонь из артиллерийской системы калибра 152 мм в направлении н.п. Первомайск. Также два снаряда разорвались вблизи участка разведения сил и средств №2 в Золотом.

В штабе подчеркнули, что "такие преступные действия российскими захватчиками осуществляются целенаправленно накануне видеоконференции министров иностранных дел стран Нормандского формата".

В штабе допускают вероятность провокации боевиками украинских военнослужащих, чтобы те открыли ответный огонь и в дальнейшем обвинить украинскую сторону в якобы срыве мирных соглашений.

Теги: #боевики #украина #луганская_область #провокации
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