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22:54 28.04.2020

Украинская медицина готова к возможному следующему пику заболеваемости коронавирусом

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Украинская медицина готова к возможному следующему пику заболеваемости коронавирусом

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинская медицина готова к возможному следующему пику заболеваемости коронавирусной болезнью Covid-19, а правительство сфокусируется на поддержке малого и среднего бизнеса, сообщила пресс-служба Кабмина.

"Следующий пик заболеваемости, если он будет, медицинская система встретит подготовленной. Рынок насыщен средствами индивидуальной защиты, больницы готовы, люди дисциплинированные в том, чтобы придерживаться санитарных норм. Теперь правительство сфокусируется на поддержке малого и среднего бизнеса и стабилизации экономической ситуации", - сообщил Шмыгаль на заседании Совета по вопросам экономического развития Украины во вторник.

Шмыгаль отметил важность сотрудничества правительства и парламента при разработке инициатив, касающихся поддержки предпринимателей.

Также на совещании обсуждались представленные правительством пять этапов выхода из карантина. В частности, акцентировано внимание на том, что одним из основных факторов восстановления экономики должно стать увеличение проведения ПЦР-тестов - до 10 тыс. в сутки.

Кроме этого, участники заседания обсудили вопросы о предоставлении фермерам возможности реализовывать аграрную продукцию.

Заседание проходило при участии министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко. Также присутствовали председатели парламентских комитетов. В частности, председатель комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха, председатель Комитета Верховной Рады по бюджету Юрий Аристов, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко.

Теги: #шмыгаль #совещание #украина
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