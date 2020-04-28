События

22:21 28.04.2020

В Испании и Франции готовят ослабление ограничений, принятых из-за Covid-19

3 мин читать

Правительство Испании разработало план возвращения страны к нормальной жизни, состоящий из четырех этапов, первый планируется начать реализовывать 4 мая, сообщил во вторник на заседании правительства глава испанского правительства Педро Санчес.

По его словам, ослабление будет постепенным и будет зависеть от ситуации на конкретной территории. Продолжительность каждой фазы составит две недели, то есть один среднестатистический инкубационный период. 

Нулевая фаза является подготовительной. В это время будут разрешены прогулки детей младше 14 лет в сопровождении одного взрослого на протяжении часа в сутки. Можно будет заниматься спортом на открытом воздухе в одиночестве или группой людей, которые проживают в одной квартире. Возобновится работа некоторых учреждений и ресторанов на вынос.

В рамках первой фазы при соблюдении строгих мер безопасности начнут открываться мелкие торговые точки, спортзалы, гостиницы, при этом речь идет лишь о номерах, но не местах скопления людей - холлах, барах и ресторанах. Будет разрешено ограниченное посещение храмов. Возобновится работа агропромышленных и рыболовных хозяйств, станет возможным перемещение внутри провинций.

На втором этапе при условии соблюдения социальной дистанции откроются внутренние помещения кафе и ресторанов, снова заработают кинотеатры и выставки. В храмы начнут допускать большее количество прихожан.

Третий этап подразумевает дальнейшее упрощение передвижения, при этом людям будет рекомендовано использовать маски, также будет необходимо продолжать поддерживать принятые нормы социальной дистанции.

"По завершению этих этапов на каждой территории будет проведена оценка ситуации и принято решение о возвращении к нормальной жизни", - отметил испанский премьер.

Смягчение ограничений готовят и во Франции.

Граждане Франции смогут с 11 мая передвигаться без специальных разрешений властей, необходимых в настоящее время из-за режима изоляции, введенного в связи с пандемией Covid-19, заявил во вторник премьер-министр страны Эдуар Филипп.

"Снова станет возможным свободно перемещаться без разрешения, кроме (...) перемещений на расстояния свыше 100 км от дома, которые будут возможны только по веским семейным или профессиональным причинам", - сообщил глава правительства, представляя в Национальном собрании Франции свои предложения по началу постепенной отмены ограничений с 11 мая.

При этом Филипп призвал граждан старше 65 лет продолжать соблюдать режим изоляции в связи с наибольшей подверженностью опасности заражения этой возрастной группы.

Премьер-министр предупредил, что после 11 мая не все предприятия смогут возобновить работу.

"Дистанционная работа должна быть сохранена повсюду, где это возможно, по крайней мере, в течение трех ближайших недель. Я это твердо требую от предприятий", - подчеркнул Филипп.

Торговая сеть, кроме ресторанов и кафе, откроется с 11 мая. По ресторанам и кафе будет приниматься отдельное решение в конце мая с перспективой возможного открытия после 2 июня.

Закрытые в настоящее время рынки предполагается "в основном открыть" с учетом мнения местных властей в каждом конкретном случае.

Места отправления религиозных культов будут открыты, но религиозные церемонии с участием верующих останутся запрещены, как минимум, до 2 июня.

В церемониях похорон, как и в настоящее время, пока смогут участвовать не более 20 человек. Откроются для посещения кладбища.

С 11 мая смогут открыться библиотеки и небольшие музеи. Большие музеи, кино- и концертные залы, театры останутся закрытыми.

До сентября запрещены крупные фестивальные и спортивные мероприятия.

Собрания любого рода в общественных местах или в частной обстановке не должны объединять более 10 человек.

Начало выхода из режима изоляции также связано с обязательным ношением защитных масок в общественном транспорте, заявил глава французского правительства.

Теги: #испания #карантин #франция #ослабление
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:37 28.04.2020
В первых числах мая Кабинет министров Украины планирует утвердить постановление о выходе из карантина

В первых числах мая Кабинет министров Украины планирует утвердить постановление о выходе из карантина

22:14 28.04.2020
Из-за вспышки коронавируса с 29 апреля на карантин закрывается Каховка

Из-за вспышки коронавируса с 29 апреля на карантин закрывается Каховка

19:52 28.04.2020
Греция со следующей недели начнет выход из карантина по коронавирусу

Греция со следующей недели начнет выход из карантина по коронавирусу

19:39 28.04.2020
Чемпионат Франции по футболу завершен досрочно

Чемпионат Франции по футболу завершен досрочно

19:15 28.04.2020
Удерживаемые в РФ и Крыму крымские татары не были обеспечены средствами защиты после объявления карантина – омбудсмен

Удерживаемые в РФ и Крыму крымские татары не были обеспечены средствами защиты после объявления карантина – омбудсмен

12:03 28.04.2020
В Испании зарегистрировали свыше 210 тыс. заражений COVID-19

В Испании зарегистрировали свыше 210 тыс. заражений COVID-19

03:47 28.04.2020
Кличко: Во вторник мы представим план первого этапа ослабления ограничений

Кличко: Во вторник мы представим план первого этапа ослабления ограничений

23:53 27.04.2020
Работу продовольственных рынков будет ежедневно контролировать Госслужба по безопасности пищевых продуктов – Ляшко

Работу продовольственных рынков будет ежедневно контролировать Госслужба по безопасности пищевых продуктов – Ляшко

21:03 27.04.2020
Во Франции продолжает снижаться число госпитализированных с COVID-19

Во Франции продолжает снижаться число госпитализированных с COVID-19

20:53 27.04.2020
Харьковская облполиция составила 1144 админпротокола за нарушение правил карантина

Харьковская облполиция составила 1144 админпротокола за нарушение правил карантина

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Первый этап ослабления карантина мы начнем, если на 12 мая не будет резкого увеличения случаев COVID-19 - Кличко

Ослабление ограничений по посещению школ и детсадов, детских и спортивных площадок, прибрежных зон отдыха - уже следующий этап, сообщил мэр Киева

План 1-го этапа ослабления карантина в Киеве: работа небольших непродовольственных магазинов, салонов красоты, открытие парков группам не более 2 человек - Кличко

Кличко: Количество киевлян, у которых за сутки подтвердили коронавирус, выросло на 78 человек

В Украине за минувшие сутки 401 новый случай Covid-19, 19 ранее заболевших умерли, 128 выздоровели

ПОСЛЕДНЕЕ

Воздушные силы Украины продолжают поставлять из Китая медицинские средства для государства и европейских стран

Чартерные рейсы для выезда украинцев на работу за границу пока не стимулируются – представитель Кабмина в Раде

Рост количества случаев COVID-19 связан не с распространением заболевания, а с улучшением качества исследований - глава Ровненского областного ЦОЗ

Эпидемия коронавируса не угрожает сбоями энергосистеме ЕС - министры

В Кременчуге обнаружили коронавирус у мужа и сына заболевшей ранее медсестры центральной районной больницы

HD-group приобрела Черновицкий хлебокомбинат у холдинга "Хлебные инвестиции"

В штате Нью-Йорк фиксируется снижение ежесуточного показателя смертности пациентов с коронавирусом - губернатор

За сутки коронавирус выявлен у 59 российских военных, общее число - 960

Суд обязал НАБУ начать дело по заявлению о недекларировании имущества генпрокурором Венедиктовой

На севере Житомирской области возник новый лесной пожар, ведется его ликвидация

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА