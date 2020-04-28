Из-за вспышки коронавируса с 29 апреля на карантин закрывается Каховка

С 29 апреля г. Каховка (Херсонаская обл) закрывается на карантин в связи со вспышкой эпидемии коронавирусной инфекции Covid-19, сообщила пресс-служба областной Национальной полиции.

"Сегодня региональной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было принято решение о закрытии г. Каховка на карантин. В городе обнаружены 22 лабораторно подтвержденных случаях Covid-19", - говорится в сообщении.

Как отмечается, начиная с 29 апреля на территории города будут проводиться временные ограничения и дополнительные дезинфицирующие мероприятия по недопущению распространения коронавируса.

В полиции добавили, что начиная с 08:00 29 апреля и до 06:00 4 мая Каховка закрывается на въезд-выезд. В частности, въезд разрешается только гражданам, зарегистрированным в г.Каховка и автотранспорт специальных рейсов, обеспечивающий перевозку сотрудников объектов критической инфраструктуры.

Также в городе установят карантинные мобильные блокпосты на 3 км автодороги Т-2214 (район АЗС «КТК») и по ул. Мелитопольская 1а, а также ограничат движение и перекроют дороги бетонными блоками.

В полиции подчеркнули, что пправоохранители будут контролировать соблюдение гражданами карантинных мероприятий, путем круглосуточного патрулирования.

мж