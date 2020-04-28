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21:08 28.04.2020

Рост количества случаев COVID-19 связан не с распространением заболевания, а с улучшением качества исследований - глава Ровненского областного ЦОЗ

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Рост количества случаев COVID-19 связан не с распространением заболевания, а с улучшением качества исследований - глава Ровненского областного ЦОЗ

Высокое количество обнаруженных случаев COVID-19 связано не со скоростью распространением болезни, а с ростом мощностей для исследований и ростом количества тестирований, считает глава Ровненского областного центра общественного здоровья (ЦОЗ) Елена Гандзюк.

На ежедневном брифинге она напомнила, что самое большое количество заболевших было обнаружено в Киеве, Киевской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Винницкой и Ровенской областях, сообщает пресс-служба Ровненской областной государственной администрации.

"Наблюдается очень четкая тенденция - в этих регионах сделано большее количество тестирований. Если в какой-то области сделали более 3000 тестов, то есть около 20% положительных случаев. В Ровненской области мы сделали 3200 тестирований и у нас 553 случая, это 18,5%. Это следствие качественного выявления болезни, эпидрасследования и эффективной работы в таких очагах", - подчеркнула Гандзюк.

Она также отметила, что в Ровенской области постепенно растут мощности для исследования COVID-19 - если в начале пандемии ПЦР-тестирование проводилось только в областном лабораторном центре, то позже их начали проводить и в областном ЦОЗ, а на текущий момент к исследованиям привлекают специалистов и оборудование перинатального центра и диагностического центра.

Как сообщалось, по состоянию на 28 апреля наибольшее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 зафиксировано в Черновицкой области (1 429 человек), Киеве (1 298) и Тернопольской области (664). Всего в Украине подтверждены 9410 случаев.

Теги: #статистика #коронавирус
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